İştah açan besinler! Kırmızı biber yedikçe daha çok acıktırıyor

Uzmanlara göre tüketilen kırmızı acı biber doygunluk hissinin azalmasına neden olduğu içim daha çok acıkmamıza neden oluyor. Peki başka hangi yiyecekler iştah açar işte iştah açan besinler...

Uzmanlara göre yediğimiz bazı besinler bizi doyurmuyor hatta bu besinler bizi acıktırıyor. Kilomuzu kontrol altında tutabilmenin ilk kuralı yediklerimizin besin değerlerini bilmekten geçer. Diyestisyen Tuğba Yaprak' göre; doymak için yediğimiz besinler aslında çok geçmeden bize yeniden acıkma duygusunu getirir ve iştahımızın artmasını sağlar. Gün içerisinde gereksiz kalori alımına sebep olan bu durumun ideal kiloya ulaşma sürecini geciktirdiğini ifade edenDiyetisyen Yaprak, iştah açan besinleri şöyle sıraladı:

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Tuz: Tuz iştah açanların başında gelir. Tuzlu bir besin tükettiğimizde ardından gelen tatlı yemeği isteği de buna bağlıdır. Çünkü tuz tüketildikten sonra kan şekerinde değişimler gözlenir ve tatlı yemeği ihtiyacı doğar. Özellikle diyetlerde tuz tüketimi kontrol altında olmalıdır. Bu yüzden günlük tuz tüketiminin 5 gramdan az olmasına dikkat edilmelidir. Aşırı tuz tüketimi aynı zamanda kalp hastalıkları, yüksek tansiyon gibi metabolik rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Twitter

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Kırmızı acı biber: Yağ yakıcı özelliği ile bilinse de fazla tüketimi iştahınızın artmasına ve dolayısıyla kilo almanıza neden olacaktır. Acı kullanarak tükettiğiniz yemeklerden sonra doygunluk hissini anlamınız azalacaktır. Aşırı derecede acı kırmızı biber tüketen kişilerin porsiyon kontrolünde zorlandığı görülmektedir. Twitter

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