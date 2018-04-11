İştah açan besinler! Kırmızı biber yedikçe daha çok acıktırıyor

Uzmanlara göre yediğimiz bazı besinler bizi doyurmuyor hatta bu besinler bizi acıktırıyor. Kilomuzu kontrol altında tutabilmenin ilk kuralı yediklerimizin besin değerlerini bilmekten geçer. Diyestisyen Tuğba Yaprak' göre; doymak için yediğimiz besinler aslında çok geçmeden bize yeniden acıkma duygusunu getirir ve iştahımızın artmasını sağlar. Gün içerisinde gereksiz kalori alımına sebep olan bu durumun ideal kiloya ulaşma sürecini geciktirdiğini ifade edenDiyetisyen Yaprak, iştah açan besinleri şöyle sıraladı:
Tuz: Tuz iştah açanların başında gelir. Tuzlu bir besin tükettiğimizde ardından gelen tatlı yemeği isteği de buna bağlıdır. Çünkü tuz tüketildikten sonra kan şekerinde değişimler gözlenir ve tatlı yemeği ihtiyacı doğar. Özellikle diyetlerde tuz tüketimi kontrol altında olmalıdır. Bu yüzden günlük tuz tüketiminin 5 gramdan az olmasına dikkat edilmelidir. Aşırı tuz tüketimi aynı zamanda kalp hastalıkları, yüksek tansiyon gibi metabolik rahatsızlıklara sebep olmaktadır.
Kırmızı acı biber: Yağ yakıcı özelliği ile bilinse de fazla tüketimi iştahınızın artmasına ve dolayısıyla kilo almanıza neden olacaktır. Acı kullanarak tükettiğiniz yemeklerden sonra doygunluk hissini anlamınız azalacaktır. Aşırı derecede acı kırmızı biber tüketen kişilerin porsiyon kontrolünde zorlandığı görülmektedir.
İşlenmiş mısır gevrekleri: Kahvaltılarda pek çok kişinin tercih ettiği hazırlanması kolay pratik besinlerden biridir. Yüksek karbonhidrat içeriği sayesinde kan şekerinde hızlı değişikliklere sebep olurken bir yandan doygunluk hissi de oluşturmadığından gün içerisinde gereksiz kalori alımlarına sebep olabilmektedir. Kahvaltı için uygun olan mısır gevrekleri yüksek lif yapısına sahip olanlardır. Lif içerikleri sayesinde uzun süre kişiyi tok tutacaktır. Mısır gevreği yerine yulaf ezmesi veya yulaf kepeği tercih edilmelidir.
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