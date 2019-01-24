İşsizlik maaşına flaş talep 'Kaldırılsın'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) pazartesi günü Türkiye Ekonomi Şurası düzenledi. Şurada bazı oda başkanları çalışanları kızdıracak taleplerde bulundu. Oda başkanlarından bazıları İşsizlik Fonu’nun kaldırılmasını, işsizlik maaşına son verilmesini istedi.
Gerekçe olarak ise çalıştıracak eleman bulamayışlarını öne sürdü. Gençlerin iş beğendiklerini iler süren bazı oda başkanları "8-10 ay işsizlik maaşı alan işçi bir süre çalışıp yeniden işsizlik maaşına başvuruyor. Böyle olunca gençler iş beğenmiyor, çalışmak istemiyor. Çalıştıracak adam bulamıyoruz” dedi.
Türkiye İş Kurumu’nun 16 yıllık verileri ve bağımsız denetim raporlarına göre fondan, ilk ödemenin yapıldığı Mart 2002 tarihinden bugüne kadar 6 milyon 659 bin 171 kişiye toplam 23 milyar 304 milyon lira işsizlik maaşı ödendi.
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