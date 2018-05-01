İşsiz baba bunalıma girip köprüye çıktı! Sözleri yürek yaktı...

ADANA'da simit satarak geçimini sağlamaya çalışan Ş.Y. (39), Seyhan Nehri'nin üzerinden geçen köprünün korkuluklarına çıktı. Cebinde 50 kuruşu olduğu için sabah çocuklarına kahvaltı yapacak ekmek alamadığını belirten baba, bugün kızının doğum günü olduğunu ancak cebinde 50 kuruşu olduğu için ona hiçbir hediye alamadığını söyledi. "Böyle baba mı olur" diye isyan eden Ş.Y, cebindeki iki adet 25 kuruşu da köprüye attı. Polisler köprü üstünde Ş.Y.'yi ikna etmek için dil dökerken, 2 dalgıç polis de köprünün altında suya girerek önlem aldı. Ş.Y, nehre atlarken son anda polisler yakalayıp kurtardı.
Olay, Dilberler Sekisi Otoyol Köprüsü'nde meydana geldi. İddaya göre, 6 aydır iş bulamayan ve simit satarak geçimini sağlamaya çalışan Ş.Y., sabah abdest alıp, çocuklarıyla vedalaşarak evden çıktı. Seyhan Nehri'nin üzerinden geçen köprüye gelen Ş.Y., korkuluklara çıktı. Kendisini nehre atacağını söyleyen Ş.Y.'yi, polis uzun süre inka etmeye çalıştı.
Ş.Y., 50 milyar borcu olduğunu iddia ederek, "Bugün 13 yaşındaki kızımın doğum günü, bırakın ona hediye almayı cebimde ekmek alacak para yok. Sabah onlara kahvaltı için ekmek bile alamadım. Böyle baba mı olur" diye isyan etti.
Ş.Y., "Şu halime bakın, 45 kiloya düştüm. Ben hiçbir şey istemiyorum. Bir işim olsun, evime peynir, zeytin alayım yeter" dedi. Bu sırada Ş.Y., cebindeki 50 kuruşu polisin üzerine attı.
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