İşsiz baba bunalıma girip köprüye çıktı! Sözleri yürek yaktı...

ADANA'da simit satarak geçimini sağlamaya çalışan Ş.Y. (39), Seyhan Nehri'nin üzerinden geçen köprünün korkuluklarına çıktı. Cebinde 50 kuruşu olduğu için sabah çocuklarına kahvaltı yapacak ekmek alamadığını belirten baba, bugün kızının doğum günü olduğunu ancak cebinde 50 kuruşu olduğu için ona hiçbir hediye alamadığını söyledi. "Böyle baba mı olur" diye isyan eden Ş.Y, cebindeki iki adet 25 kuruşu da köprüye attı. Polisler köprü üstünde Ş.Y.'yi ikna etmek için dil dökerken, 2 dalgıç polis de köprünün altında suya girerek önlem aldı. Ş.Y, nehre atlarken son anda polisler yakalayıp kurtardı.

