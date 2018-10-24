İsrailli yazar: Prens Selman İsrail’in 50 yıldır beklediği lider

Cemal Kaşıkçı olayına İsrail hükümetinden çıt çıkmazken, İsrail basını asıl niyeti açıktan dile getiriyor. Haaretz yazarı Tsvaya Greenfield, "İsrail, kendisiyle önemli bir anlaşma yapmaya razı olacak büyük bir Arap liderin gelmesi için 50 yıldır hep dua etti" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN PRENSİN İTİBARINI KAYBETMESİNİ İSTEDİ İDDİASI

Yazar, Suudi Veliaht Prens'in itibarının, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgilendirilip zedelenmesinin Ortadoğu'da, İran'a karşı ABD, İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki ittifaka zarar vereceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prens'in itibarini kaybetmesini istediğini iddia etti.

İSRAİL'İN MEŞRUİYETİNİ İSTİYOR

Yazar, Muhammed bin Selman'ın İsrail'in meşruiyetini isteyen bir Arap lider olduğuna vurgu yaptı. İsrail'in uzun yıllar beklediği bir Arap lider olan Muhammed bin Selman'ın görevden uzaklaştırılmasının İsrail için büyük bir yıkım olacağını söyleyen Greenfield, bunun önceki ABD Lideri Obama'nın İsrail'e karşı siyasetine uyum gösterdiğini yazdı.



Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını onaylamıştı. Suudi Arabistan Kralı Selman ise buna karşı çıkarak Kudüs'ün Müslüman ve Arap kimliğine vurgu yapmıştı.