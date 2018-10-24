  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

İsrailli yazar: Prens Selman İsrail’in 50 yıldır beklediği lider

İsrailli yazar: Prens Selman İsrail’in 50 yıldır beklediği lider

İsrailli yazar Tsvaya Greenfield, Haaretz gazetesinde yer alan makalesinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, İsrail’in 50 yıldır beklediği lider olduğunu ileri sürdü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-10-2018 11:34 - Güncelleme: 24-10-2018 11:34

Cemal Kaşıkçı olayına İsrail hükümetinden çıt çıkmazken, İsrail basını asıl niyeti açıktan dile getiriyor. Haaretz  yazarı Tsvaya Greenfield, "İsrail, kendisiyle önemli bir anlaşma yapmaya razı olacak büyük bir Arap liderin gelmesi için 50 yıldır hep dua etti" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN PRENSİN İTİBARINI KAYBETMESİNİ İSTEDİ İDDİASI
Yazar, Suudi Veliaht Prens'in itibarının, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgilendirilip zedelenmesinin Ortadoğu'da, İran'a karşı ABD, İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki ittifaka zarar vereceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prens'in itibarini kaybetmesini istediğini iddia etti.

İSRAİL'İN MEŞRUİYETİNİ İSTİYOR
Yazar, Muhammed bin Selman'ın İsrail'in meşruiyetini isteyen bir Arap lider olduğuna vurgu yaptı. İsrail'in uzun yıllar beklediği bir Arap lider olan Muhammed bin Selman'ın görevden uzaklaştırılmasının İsrail için büyük bir yıkım olacağını söyleyen Greenfield, bunun önceki ABD Lideri Obama'nın İsrail'e karşı siyasetine uyum gösterdiğini yazdı.
 
Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını onaylamıştı. Suudi Arabistan Kralı Selman ise buna karşı çıkarak Kudüs'ün Müslüman ve Arap kimliğine vurgu yapmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İsrailli yazar: Prens Selman İsrail’in 50 yıldır beklediği lider haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Eski Futbolcu 24 Ekim 2018 11:59 S. Arabistan İsrail'in tüm enerji ihtiyaçlarını bedava karşıladı. Ekonomik olarak sıkıştığında karşılıksız yardım yaptı. Tüm bunlara rağmen eğer 50 yıldır Selman'ı bekliyorsa demek ki Suudi Arabistan İsrail topraklarına katılacak demektir. Yani BOP projesi 2023'te tamamlanacak.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro