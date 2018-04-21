İsrailli oyuncudan kendi ülkesine büyük şok!

Bulunduğu her fırsatta İsrailli olmaktan büyük gurur duyduğunu söyleyen Natalie Portman, yıllardır ülkesine maddi ve manevi destek veriyor. İsrail, geçtiğimiz kasımda Yahudi değerlerine bağlılığı ve gelecek nesillere ilham kaynağı olduğu için oyuncuyu, Genesis Ödülü’ne layık gördüklerini duyurmuştu. Haberi büyük bir sevinçle karşılayan Portman, haziranda düzenlenecek tören mutlaka katılacağını belirtmişti.

Ancak aktris, önceki gün herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı: “Son siyasi gelişmelerden sonra İsrail’de halka açık gerçekleşecek herhangi bir davette rahat hissedemeyeceğim.” Oyuncunun açıklamasına, ödül komitesinden anında cevap geldi. Üyeler, çok üzgün olduklarını ve töreni tamamen iptal ettiklerini söyledi: “Natalie Portman’ın bu kararının, hümanist bakış açımızı siyasallaştırmasından endişe ediyoruz.”