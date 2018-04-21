İsrailli oyuncudan kendi ülkesine büyük şok!

İsrailli-ABD'li Hollywood yıldızı Natalie Portman İsrail-Gazze sınırında yaşanan son olaylar nedeniyle Kudüs'te yapılacak olan 'Yahudi Nobel'i olarak anılan Genesis Ödülü törenine katılmayacağını açıkladı.

İsrailli oyuncudan kendi ülkesine büyük şok!

Bulunduğu her fırsatta İsrailli olmaktan büyük gurur duyduğunu söyleyen Natalie Portman, yıllardır ülkesine maddi ve manevi destek veriyor. İsrail, geçtiğimiz kasımda Yahudi değerlerine bağlılığı ve gelecek nesillere ilham kaynağı olduğu için oyuncuyu, Genesis Ödülü’ne layık gördüklerini duyurmuştu. Haberi büyük bir sevinçle karşılayan Portman, haziranda düzenlenecek tören mutlaka katılacağını belirtmişti.

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İsrailli oyuncudan kendi ülkesine büyük şok!

Ancak aktris, önceki gün herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı: “Son siyasi gelişmelerden sonra İsrail’de halka açık gerçekleşecek herhangi bir davette rahat hissedemeyeceğim.” Oyuncunun açıklamasına, ödül komitesinden anında cevap geldi. Üyeler, çok üzgün olduklarını ve töreni tamamen iptal ettiklerini söyledi: “Natalie Portman’ın bu kararının, hümanist bakış açımızı siyasallaştırmasından endişe ediyoruz.”

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İsrailli oyuncudan kendi ülkesine büyük şok!

Genesis, daha önce Anish Kapoor, Michael Bloomberg ve Michael Douglas’a verilmiş, bu isimler 1 milyon dolarlık para ödülünü bağışlamıştı. Portman ise bu yıl 2 milyon dolar alıp, bunu Yahudi kadınların ihtiyacı için kullanacağını açıklamıştı.

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İsrailli oyuncudan kendi ülkesine büyük şok!

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