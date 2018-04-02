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'İsrailli olmaktan utanıyorum' dedi yayını kesildi

'İsrailli olmaktan utanıyorum' dedi yayını kesildi

İsrail Askeri Radyo programcısı Gazze’de “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü” devam ederken Filsitinlilerin öldürülmesinden dolayı “İsrailli olmaktan utandığını” söyledi.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 18:03 - Güncelleme: 02-04-2018 18:03

İsrail'in tanınmış radyo programcılarından Kobi Meidan, İsrail Gazze sınırında yaşanan kitlesel “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü” gösterileri sırasında yaşanan sivil ölümlerin ardından Facebook üzerinden ''İsrailli olmaktan utanç duyduğunu'' dile getirdi. Meidan'la görüşen ordu radyosu kumandanı Shimon Elkabetz ise yayını durdurdu.

Savunma Bakanı Avigdor Lieberman Radio 103'e konuşarak ''Ordu radyosunda böylesi bir programcının olmasından utanç duyduğunu'' belirtti. ''Meidan böyle bir utanç duyuyorsa ve namusluysa radyodaki görevini terketmelidir” dedi. Fakat bununla birlikte Elkabetz'e ne yapması gerektiği konusunda bir yorumda bulunmadı. “Görevini yapması gerektiği”ni ima ettiği aktarıldı.

 
KOVULABİLİR

Haaretz'in haberine göre ordu radyosu yöneticisi Shimon Elkabetz ''İsrailli olmaktan utandığını'' söyleyen radio programcısı Kobi Meidan'ın yayına çıkmaması emrini verdi. Bu emrin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu henüz bilinmiyor.

AÇIKLAMALARI ELEŞTİRİLDİ

Kamusal Güvenlik ve Stratejik İlişkiler Bakanı Gilad Erdan da Ordu radyosuna verdiği bir demeçte Meidan'ın açıklamalarını eleştirdi.

Erdan, Meidan'ın ''gerçekten ahlak sahibi'' ise ''görevini terkedeceğini ve Ordu radyosunda çalışmak istemediğini söylemeli'' dedi. Erdan aynı zamanda geçen hafta meydana gelen olayların tamamen bir değerlendirilmesi yapılmadan Meidan tarafından sarfedilen sözlerin sadece ''aşırı solun konumunu öğretmediğini Meidan'da ciddiyetsiz olduğunu gösterdiğini'' aktardı.

İŞÇİ PARTİSİNDEN DESTEK GELDİ

İşçi Partisi lideri Avi Gabbay ise twitterdan ''İsrailli olmaktan çok gurur duyduğunu ancak konuşma özgürlüğünün reddedilmesi temeline şiddetle karşı çıktığını'' belirtti.

'BÜYÜK DÖNÜŞ'

Geçtiğimiz hafta 30,000 Filistinli Gazze Şeridi boyunca ''Büyük Dönüş Yürüyüşü''nü gerçekleştirdi. 18 Filistinli İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Nisan 2018 18:31 Tayyip ile nereye ..............Kızıldere Katliamı anması için pazar günü Kadıköy'de toplanan Kurtuluş Partisi Gençliği üyeleri gözaltına alınmış......

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