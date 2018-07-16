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İsrailli bakanlar birbirine düştü

İsrailli bakanlar birbirine düştü

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze'den yakınlardaki Yahudi yerleşim yerlerine gönderilen "yanan uçurtma ve balonlara" karşı alınacak önlemler konusunda Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile tartışan Eğitim Bakanı Naftali Bennett'i eleştirdi.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 13:41 - Güncelleme: 16-07-2018 13:41

"Ynet" haber sitesine göre, İsrail güvenlik kabinesinin dünkü toplantısında Eğitim Bakanı Bennett ile Genelkurmay Başkanı Eisenkot arasında Gazze'den İsrail tarafına gönderilen "yanan uçurtma ve balon" meselesiyle ilgili tartışma yaşandı.

Haberde, kabine toplantısında İsrail ordusunun yanan uçurtma ve balonlara karşı alacağı önlemlerin masaya yatırıldığı belirtildi. 

Güvenlik kabinesi, İsrail askerlerinin, yanan uçurtma ve balonların gönderildiği yerlere ateş açabilmesine onay verirken, Bennett buna itiraz ederek daha sert adımlar atılmasını önerdi. 

Diğer kabine üyelerinin yanan uçurtma ve balonları gönderenlerin arasında çocukların da bulunduğunu hatırlatması üzerine Bennett, "Neden halkımızın yaşadığı yerlere bu 'silahları' gönderenleri kim olursa olsun vurmuyoruz? Neden doğrudan onlara değil de yakınlarına ateş ediyoruz?" diyerek tartışmayı başlattı.

Bennett'in sözleri üzerine Genelkurmay Başkanı Eisenkot, söz konusu çocukları ya da gençleri vurmanın doğru olmadığına inandığını belirtti. Eisenkot, "Yanan uçurtma ve balon gönderilen hücrelerin üzerine bomba atmamızı mı öneriyorsunuz?" diyerek Bennett'i eleştirdi.

KARŞILIKLI ELEŞTİRİLER
İsrail güvenlik kabinesinde dün yaşanan tartışmanın basına yansımasının ardından Savunma Bakanı Liberman da Ynet'e yaptığı açıklamada isim vermeden Eğitim Bakanı'nı eleştirdi. 

Toplantıda yaşananları hatırlamadığını söyleyen Liberman, "Genelkurmay Başkanı'yla yaptığı tartışmayı kazanmaya çalışması bu kişinin kırmızı çizgisi olmadığını ortaya koyuyor. Bu yüzden bahsetmeye bile değmez." diye konuştu. 

Liberman'ın eleştirilerine cevap veren Bennett'in liderliğini yaptığı "Yahudi Evi Partisi" ise Savunma Bakanı'nı "zayıf ve kafası karışık" olmakla suçladı. 

ATEŞKES YANAN UÇURTMA VE BALONLARI İÇERMİYOR
Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi sınırı yakınında bulunan Sderot bölgesine ziyareti sırasında geçen cumartesi günü varılan ateşkesi değerlendirdi. 

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve sonra bölgede yaşanan gerginliğin ardından ilk kez bölgeyi ziyaret eden Netanyahu, varılan ateşkesin yanan uçurtma ve balonlar için geçerli olmadığını kaydederek Gazze'ye yönelik saldırıların devam edebileceği sinyalini verdi. 

Tel Aviv yönetimi, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtmalara çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde sınırda bu uçurtmaların hazırlandığını iddia ettiği birçok bölgeye hava saldırısı düzenlemişti. 

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Kaynak : AA

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