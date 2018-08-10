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İsrailli bakan Miri Regev'den korkunç sözler! Hepsini öldürelim

İsrailli bakan Miri Regev'den korkunç sözler! Hepsini öldürelim

İsrail, Filistin halkına uyguladığı insanlık dışı uygulamalar ağırlaşarak devam ederken İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev'den Hamas lideri için suikast düzenleme çağrısı yaptı. Hamas liderlerinin öldürülmesi gerektiğini söyleyen Regev, "Hamas liderleri de korku içinde yaşamalı" açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 10:45 - Güncelleme: 10-08-2018 10:45

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, skandal sözlerle dolu bir açıklama yaptı.Ülkesinin sivil halkı bombalamasına sesini dahi çıkartmayan İsrailli bakan, Hamas liderlerine suikast düzenleme çağrısı yaptı.

İsrail'de yayın yapan en önemli gazetelerden Jerusalem Post'ta yer alan habere göre Regev, Hamas liderlerinin öldürülmesi gerektiğini kastederek, "Eğer çocuklarımız korku içinde yaşıyorsa, Hamas liderleri de bu şekilde yaşamalı. Suikast politikasına geri dönmeliyiz ve onları hedef almalıyız" dedi.
 
Filistinli çocukların, kadınların yıllardır korku ve acının gölgesinde yaşamlarını sürdürmesine görmezden gelen, buna değer bile vermeyen İsrailli bakan, "Bana İsrail'deki diğer çocuklar gibi kamp yapıp, sosyal etkinliklere katılamayan çocukların akılalmaz durumunu anlattılar. Yaz tatilleri böyle olmamal" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Talha Oğuz 10 Ağustos 2018 11:16 Siz yeryüzünde rahat birgün görmeyeceksiniz ve korku denen his sizi perişan edecek uykunun anlamını unutacaksınız unutmayın Allah herşeyin üstündedir ve o nun gücü herşeye yeter.

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