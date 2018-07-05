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İsrailli bakan İran'a casus oldu! Bomba detaylar...

İsrailli bakan İran'a casus oldu! Bomba detaylar...

İSRAİL eski Enerji Bakanı Gonen Segev, İran'a giderek İsrail'e karşı casusluk yaptı. İsrail'e dönünce tutuklanan Segev'in ülkesine karşı yürüttüğü istihbarat faaliyetlerinin casus filmlerini andıran detayları ortaya çıkmaya başladı.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 10:52 - Güncelleme: 05-07-2018 11:11

İSRAİL ve İran her an bir savaşın eşiğinde yıllardır ve sık sık birbirlerini vurmakla tehdit ediyorlar. Son olarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran halkına rejimi birlikte devirme çağrısı yaptı. İki düşman ülke yıllardır savaşın eşiğinde iken, İsrail eski Enerji Bakanı Gonen Segev, İran'a giderek İsrail'e karşı casusluk yapmakla suçlanıyor.

CASUS FİLMLERİNİ ARATMIYOR... Hakkında açılan casusluk davasında bugün ilk kez hâkim karşısına çıkan İsrail eski Enerji Bakanı Segev dosyası üzerindeki kısıtlılık kararı kısmen kaldırılınca Segev'in ülkesine karşı yürüttüğü istihbarat faaliyetlerinin casus filmlerini andıran detayları ortaya çıkmaya başladı. Ülkesinin düşmanına 'savaş esnasında yardım etmekle' suçlanan Segev davası için İsrail basını, "büyük utanç" yorumları yaptı. 

2012 YILINDAN İTİBAREN İRAN'A ÇALIŞMAYA BAŞLADI... 62 yaşındaki İsrail eski Enerji Bakanı Gonen Segev'in, 2012 yılından itibaren İran istihbaratı için çalışmaya başladığı iddia ediliyor. Savcılığın hazırladığı iddianamede, Segev'in iki kez İran'a giderek İranlı istihbarat yetkilileriyle buluştuğu, burada başta İsrail'in enerji sektörü ve istihbarat olmak üzere muhtelif konularda gizli sırları İran'lı yetkililere aktardığı ifade ediliyor.

2005 YILINDA UYUŞTURUCU GETİRİRKEN YAKALANDI... Asıl mesleği doktorluk olan eski bakanın karanlık bir geçmişi bulunuyor. 2005 yılında Hollanda'dan İran'a uyuşturucu hap getirmek ve sahte diplomatik pasaport bastırmaktan suçlu bulunan ve 5 yıl hapis cezasına çarpıtırılan Segev, 2007 yılında hapishaneden çıktıktan sonra Nijerya'ya taşınmış...

İsrail eski Enerji Bakanı Segev, uyuşturucu kaçırmaktan yargılandığı dava sırasında gürülüyor...

2007'DE İRAN'IN RADARINA GİRDİ... 2007 yılından itibaren itibaren İran istihbaratının radarına girdiği iddia edilen Segev'in Nijerya'da açtığı muayenahanenin müşterileri arasında tanınmış diplomatlar, büyükelçiler, konsolosluk çalışanları ve iş insanları bulunuyor. 

ŞİFRELİ KOD VERİLDİ... 2012 yılından itibaren İran istihbaratı için casusluk yapmaya başlayan eski bakana, İranlı yetkililerle haberleşmek için şifreli iletişim kodları verilmiş. İsrail yurtiçi gizli servisi Şin Bet, İran'ı iki kez gizlice ziyaret ettiği iddia edilen eski bakanın İsrail'eçalışan üst düzey istihbarat personeline ilişkin bilgileri verdiği görüşünde. İsrail'in istihbarat çalışanlarının kimliklerini gizli tutma konusundaki yoğun çabaları biliniyor. 

MAYIS AYINDA İSRAİL'E İADE EDİLDİ... Eski bakanın bugün başlayan davası İsrail basınının bir numaralı gündem maddesi oldu. Liberal Haaretz gazetesi, "Eski bakan İran'a uçtu, ulusal güvenliğe zarar veren onlarca raporu aktardı" başlığını kullandı. Segev Mayıs ayında İsrail'e iade edilmeden önce kısa sürelliğinde Ekvator Ginesi'ne gitmiş, bu ülkede ise suç kaydı bulunduğu gerekçesiyle İsrail'e iade edilmişti. Segev, hakkındaki casusluk iddialarını kabul etmiyor.

İSRAİL 'UTANÇ DUYUYOR'... İsrail basını, İsrailli yetkililerin eski bir bakanın İran için çalıştığının ortaya çıkması nedeniyle uluslararası arenada büyük bir utanç duyduğu yorumunda bulundu. Segev'in 2012 yılında İran'ın Nijerya Büyükelçiliği tarafında 'casus' olarak kullanılmaya başlandığı ifade edildi. 1992-1996 yılları arasında bakanlık yapan ve daha sonra ülkedeki yönetim çevresine yakın bulunduğu ifade edilen Segev'in verdiği bilgilerin oluşturduğu hasar merak konusu...

2016 YILINDA İSRAİL'E DÖNMEK İSTEMESİ İRAN PLANI MI?... The Times of Israel gazetesinde Kasım 2016 yılında çıkan bir habere göre, geçmişte işlediği ve hüküm giymesine neden olan suç nedeniyle tıp diploması iptal edilen Segev, yeniden doktor olarak çalışabilmek için İsrail'e dönmenin yollarını arıyordu. 35 yaşında bakan olan ve geleceği parlak bir siyasetçi olarak gösterilen Segev'in iki sene önce İsrail'e geri dönme yolları aramaya çalışmasıyla İran istihbarat servisi arasında bağlantı olup olmadığı ise merak konusu. Segev'in 2016'daki dönemin sağlık bakanı tarafında affedilmesi talebi ise kabul edilmemişti. 2007'de 32 bin adet uyuşturucu hapı ülkeye getirmek suçundan hüküm giyen Segev adeta 'siyaset sahnesinden' sonsuza dek silinmişti.

'SEGEV ALDIĞI GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEK İÇİN...' Segev'in İsrail'e getirilmesine ilişkin yapılan açıklamada : "Yayına izin verildi: Segev, savaş döneminde düşmana yardım gösterme ve İsrail Devleti'ne karşı casusluk faaliyetini yürütme suçlamasıyla Mayıs 2018'de Şin Bet ve polis tarafından gözaltına alındı" ifadelerine yer verilmişti. Açıklamada, "Segev, küratörlerine enerji piyasası, savunma tesisleri, hükümet ve güvenlik çalışanları hakkında bilgi veriyordu. Segev, aldığı görevleri yerine getirmek için İsrail vatandaşlarıyla bağlantılarını sürdürüyordu. Onlardan bazılarını yalan yollarla, işadamları olarak tanıttığı İran ajanlarıyla tanıştırmaya çalışıyordu" denmişti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • emir 05 Temmuz 2018 12:14 Yorum bile yapılmaya layık bir konu değil.İran'lılar ile İsrail'liller bir elmanın iki yarısıdır.Birbirlerini tehdit ederler,ama bugüne kadar birbirleri ile çatışma bile yapmamışlardır.İsrail'in niyeti vaadedilmiş topraklar,İran'ın niyeti ise bütün arap yarım adasını kapsayacak şii devleti.Bunlar esasında gizli ortaklardır.

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