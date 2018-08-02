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İsrailli Bakan açıkladı: Kontrol Esad'da

İsrailli Bakan açıkladı: Kontrol Esad'da

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güney dahil ülkenin genelinde dizginleri yeniden ele aldığını, merkezi iktidarın tesis edilmesiyle Golan'ın artık daha sakin olacağını söyledi. İsrail, Golan'dan sızan 7 IŞİD militanını öldürdüğünü de açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 17:09 - Güncelleme: 02-08-2018 17:09

Daha önce Suriye hükümeti güney bölgesini militanlardan temizlerken Suriye uçaklarına saldıran, İran güçlerini konuşlandırdığı gerekçesiyle Esad yönetimini devirmekle tehdit eden İsrail, bir süredir ton ve üslup değiştirdi. 

Suriye hükümet güçlerinin güneyde kontrolü sağlaması ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi sonrası gelen değişimde son halka İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın açıklaması oldu.

'MUHATAP VE SORUMLU VAR'

Uçaksavar sistemlerini incelemesi sırasında konuşan Liberman, Esad yönetiminin Kürt bölgesi ve İdlib hariç ülkede kontrolü sağlamasına atıfla ''Bizim perspektifimizden durum içsavaş öncesi nasıldıysa ona geri dönüyor, yani gerçek bir muhatap, sorumlu biri ve merkezi yönetim var'' dedi.

'ATEŞKES ANLAŞMASINA UYULMALI'

Oysa İsrail, 2011'de Suriye'de savaşın başlamasını fırsat bilip o zamandan beri bu ülkeye cihatçıların lehine olan şekilde saldırı düzenliyor. Ancak 2015'te Rusya'nın savaşa müdahil olmasıyla birlikte ibre Esad yönetiminden yana döndü.

1967'den beri İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde çatışma çıkması ihtimaline karşı eskisi kadar tetikte durmaya lüzum olup olmadığı sorusunu ''Daha rahat olabileceğimize inanıyorum, bence bu Esad'ın da çıkarına'' diye yanıtlayan İsrail Savunma Bakanı, kalıcı rahatlık için Suriye hükümetinin 1974'te BM'nin gözetiminde varılan ve askersiz bölgeler de oluşturan ateşkes anlaşmasına uymasının şart olduğunu söyledi.

İRAN'LA İLGİLİ 'ŞARTLAR'

İran'ın Suriye'de İsrail'e karşı askeri üs oluşturmaması ve Suriye üzerinden Lübnan'daki Hizbullah'a silah göndermemesi taleplerini de yineleyen Liberman, ''İhtilaf peşinde koşmuyoruz, ama her türlü provokasyon ve meydan okumaya nasıl karşılık vereceğimzi biliriz'' dedi.

GOLAN'DAN SIZAN 7 IŞİD MİLİTANINA OPERASYON

Bugüne dek Suriye hükümetine karşı cihatçılarla gizli işbirliği yürütmüş olan İsrail'den, Golan Tepeleri'nin güneyinde sınırı aşarak ülkeye girdiği tespit edilen 7 IŞİD militanının öldürüldüğü açıklaması da geldi.

İsrail ordusu, çarşamba gecesi IŞİD'in İsrail'in kontrolündeki bölgeye Suriye-Ürdün-İsrail sınır üçgeninden sızdığını, 7 militanın sınırdan sadece birkaç yüz metre içeriye girebildiğini ve fazla ilerleyemeden savaş uçakları tarafından hedef alındığını açıkladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Ağustos 2018 17:21 İsrail şeyatanla bir pazarlık yapmış yine bir oyun peşinnde.

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