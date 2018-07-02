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İsrail'in tatbikatında hedef Türkiye iddiası

İsrail'in tatbikatında hedef Türkiye iddiası

Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete, İsrail, ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesiminin ortak tatbikatında hedefin Türkiye olduğunu ileri sürdü. Milli Gazete'ye konuşan Prof. Dr. Hasan Köni de tatbikatı Münbiç'te Türkiye'ye verilen tavizlerin ardından farklı okumak gerektiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 12:13 - Güncelleme: 02-07-2018 12:13

Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete, İsrail, ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesiminin ortak tatbikatında hedefin Türkiye olduğunu iddia etti.

Milli Gazete’nin haberinde, “Türkiye’ye karşı yapılan tatbikat gün yüzüne çıktı. Doğu Akdeniz’de 2010 yılından itibaren yapılan tatbikatın ana fikri İsrail. Her şerrin başı olan İsrail ‘Nobel Dina’ adı verilen ve Tevrat’ta intikam manasında olan bu kodla tatbikatı Türkiye üzerinde uyguluyor. Tatbikatı İsrail, ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ortak düzenliyor. Tatbikatın asıl amacı Türkiye’den gelecek herhangi bir tehlikenin yok edilmesi üzerine senaryolaştırılmış” ifadeleri yer aldı.

“İSRAİL İÇİN, TÜRKİYE POTANSİYEL TEHLİKE”
Milli Gazete’ye açıklamalarda bulunan Siyaset Bilimci Ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, şunları söyledi: “Bu tür yakınlaşmayı seçim sürecinde tahmin etmiştik. ABD, Türkiye’ye Münbiç’te bir takım tavizler verdi. Şahsen bunun arkasından bir şeylerin çıkacağını tahmin etmiştim. Amerika seçim sürecinde Reza Zarrab’ı öne sürebilirdi bunu yapmadı. Ayrıca İsrail gazetesi olan Heartzl’ın Erdoğan’ı desteklemeye yönelik yaptığı haberleri de ortaya koyarsak. Elbette bunların bir bedeli olur. Şimdi bu desteklerinden dolayı seçimi kazandın. Biz de senin ülkenin dibine kadar gelir ve orada seni hedef tahtasına koyar tatbikat yaparız diyorlar. İşte sizden aldıkları taviz de bu olur. Esasen bunu ben bir başlangıç olarak görüyorum. Devamı çok dikkatle izlenmesi gereken bir konu. Öte yandan İsrail’in bu tatbikata öncülük etmesi, NATO’ya girmek isteyen İsrail’i engelleyen kim? Türkiye. Peki, NATO’nun içerisinde bulunan tek Müslüman ülke kim? Türkiye. Bu nedenle İsrail’in Türkiye’ye karşı plan yapması kaçınılmazdı. İlerleyen günlerde her şey daha net anlaşılacaktır.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Mehmet 02 Temmuz 2018 12:49 israil bu girisiminle Milligörüsü destekliyor, ötesi yalan.

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