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İsrail’in savaş planını açıkladı!

İsrail’in savaş planını açıkladı!

Haaretz gazetesi, İsrailli yetkililerin ABD’li senatör Graham’a Lübnan Hizbullahı’yla savaş planını anlattığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 01-03-2018 17:47 - Güncelleme: 01-03-2018 17:47

İsrail’in Haaretz gazetesi, ABD’li senatör Lindsey Graham’ın ülkeyi ziyaretiyle ilgili detayları bugün paylaştı. Habere göre diğer ABD’li meclis üyeleriyle birlikte İsrail’e giden Graham yetkililerin kendisine Lübnan Hizbullahıyla ilgili verdiği bilgiyi anlattı.

Graham, Lübnan yönetiminde çok kuvvetli olan örgütün İsrail’e füze fırlatmasıyla ilgili olarak “Eğer bu tehdit devam ederse; yani havaalanını vurabilen füzeler yapmaya ve İsrail Devleti’ne zarar verirlerse, içeri girmek zorunda kalacaklarını şüpheye kuşku bırakmayacak şekilde söylediler. Bir sonraki savaş Güney Lübnan’da olacak” dedi.

SİLAH FABRİKASI

Milliyet'te yer alan habere göre ABD’li senatör, İran destekli Hizbullah’ın Lübnan’da hassas silah fabrikası yaptığını duyuran Ocak tarihli rapora da atıfta bulundu. Tahran’ı hedef alarak, “Uluslararası toplumu ve Trump’ı test ediyorlar” diye konuştu.

Graham, İsrailli yetkililerin, İran’a ve desteklediği gruplara karşı, kendilerinden silah ve diplomatik destek istediğini de belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • HATAYLI 01 Mart 2018 18:43 Başkan Esad'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlık savaşının yükü, Hizbullah'ın kalesi olan Bekaa Vadisi ve güney köylerinin omuzunda.

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