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İsrail'in katliamında ölü sayısı yükseldi

İsrail'in katliamında ölü sayısı yükseldi

Filistin Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 19:43 - Güncelleme: 30-03-2018 19:43

Filistin Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinli sayısının 12'ye yükseldiğini belirtti.

Kudra ayrıca aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu yaklaşık bin 100 kişinin yaralandığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze sınırına top atışıyla düzenlediği saldırıda ölen Ömer Vahid Semmur dahil 10 kişinin yaşamını yitirdiğini aktarmıştı.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk sabah saatlerinden itibaren sınıra akın etmişti.

Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, 1948'de topraklarından göçe zorlanan Filistinlilerin dönüş hakkını savunmak ve İsrail'i protesto etmek için sınırdaki 6 noktada toplanmak üzere Gazze'nin kuzey, güney ve orta kesimlerindeki bölgelerinden sınıra doğru yürüyüşe geçmişti.

Filistinli taraflar her fırsatta yürüyüşün "barışçıl" olacağını vurgularken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini belirtmişti. Eisenkot, yürüyüş nedeniyle bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma girişimlerini engellemek için takviye birlikler konuşlandırılacağını kaydetmişti.

Ayrıca İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada yürüyüşle eş zamanlı Gazze-İsrail sınırının kapalı askeri bölge ilan edildiği duyurulmuştu.

"TOPRAK GÜNÜ" NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürmüş, binlerce kişiyi de yaralamıştı. İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazandı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" başladı! Sınıra doğru gidiyorlarHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Devrimci Sol_ 30 Mart 2018 20:01 ________ HAMAS Soğuk Savaşı Yılları'nda CIA ve israil destegi ile PLO'yu bölmek icin 1987'de Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz el Rantisi ve Muhammed Taha tarafından Mısır'daki Müslüman Kardeşler örgütünün Filistin kanadı olarak kuruldu. 1988'deki siyasi programında, Hamas Filistin'in asla, Müslüman olmayanlar tarafından yonetilemiyeceğini şeriat ilan etmek istediğini ilan etti!.. Filistin'in kontrolünü Marksizt PLO'dan almak adına kutsal bir savaş vermenin dini bir görev olduğunu söylemekteydi.

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