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İsrail'in katliam yaptığı Filistin'de ulusal yas ve genel grev

İsrail'in katliam yaptığı Filistin'de ulusal yas ve genel grev

İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde dün düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde orantısız güç kullanarak 15 Filistinliyi şehit etmesi üzerine "ulusal yas" ilan edildiği işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm kentlerinde genel greve gidildi.

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Eklenme Tarihi: 31-03-2018 14:00 - Güncelleme: 31-03-2018 14:00

Ramallah başta olmak üzere, Nablus ve El Halil gibi büyük şehirler dahil Batı Şeria'nın tüm kentlerinde Filistinli esnaf kepenklerini açmadı, halk sokaklara çıkmadı, okul ve resmi daireler de hizmet vermedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinli fraksiyonların, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ulusal yas kararına uygun hareket ettiğini" belirtti.


Ebu Yusuf, Filistin'deki İslami ve ulusal hareketlerin Abbas'ın ulusal yas ilanına bağlı hareket ettiğini ve İsrail askerlerinin "Filistinlilere yönelik katliamına" tepki olarak Batı Şeria'da genel greve gittiğini ifade etti. 


Filistin Devlet Başkanı Abbas, abluka altındaki Gazze sınırında dün yaşanan olaylarda İsrail askerlerinin 15 Filistinliyi şehit etmesi ve işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalede orantısız güç kullanarak yüzlerce Filistinliyi yaralaması üzerine ülkede ulusal yas ilan etmişti.

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