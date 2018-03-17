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'İsrail'in 'Batı Şeria'yı ilhak' projesinin ilk adımı'na onay

'İsrail'in 'Batı Şeria'yı ilhak' projesinin ilk adımı'na onay

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ariel Yahudi yerleşim birimini İsrail'e bağlayacak olan ve 2025 yılında tamamlanması beklenen tren hattı projesi Ulaştırma ve İstihbarat Bakanlığınca onaylandı.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 08:28 - Güncelleme: 17-03-2018 08:28

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimini İsrail'e bağlayacak tren hattı projesini onayladı.

İsrail'in Walla haber sitesinin haberinde, Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimini İsrail'e bağlayacak olan ve 2025 yılında tamamlanması beklenen tren hattı projesini geçen perşembe günü onayladığı belirtildi.

Haberde Katz'ın, 1,1 milyar dolara mal olması planlanan söz konusu proje ile yollardaki trafik yoğunluğunun azalacağı yönündeki ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı ancak Bakan Katz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e bağlayacak projenin ilk etabı sayılan bakanlığın bu adımının, aşırı sağcı İsrail hükümeti çevrelerinden, Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin seslerin yükseldiği bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

Filistin hükümetinden tepki
Filistin hükümetinden yapılan açıklamada ise söz konusu bakanlık onayı, "İsrail'in Batı Şeria'nın ilhak projesinin ilk adımı ve Filistin devletinin kurulmasının engellenmesi" olarak nitelendirilerek uyarıda bulunuldu.

Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, yaptığı açıklamada, "Bu, işgal hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump'tan aldığı cesaretle topraklarımızı çalmak ve talan etmek için işgal altındaki topraklarımızda uygulamayı planladığı projenin bir adımıdır." ifadesini kullandı.

Mahmud, bu adımın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin engellenmesi çabası olduğunu belirterek, "İsrail'in Batı Şeria'daki egemenliği olarak ifade edilen durum, hiç şüphesiz 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan tam egemen, bağımsız Filistin devletimizin geleceğinin yok edilmesi ve ülkemizin parçalanmasını hedefliyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını 1 Ocak 2018'de onaylamıştı.

İsrail meclisine (Knesset) sunulan tasarıların kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için üç ayrı oturumda görüşülerek onaylanması gerekiyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Mart 2018 09:42 Bu Diyarbakir Erzurum hizli trenine Hukumet onay verince Almanlarin Kurdistani Ilhak eden Turkliye demesine benzedi..Bize ne kardesim baskasinin ic islerinden.Aferim israile.

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