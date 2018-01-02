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İsrail'i bekleyen üç büyük tehlike!

İsrail'i bekleyen üç büyük tehlike!

İsrail'i bu yıl bekleyen en büyük 3 tehlikenin "İran, Hizbullah ve Suriye rejimiyle savaş", "Hamas" ve "ülke sınırına yaklaşan DEAŞ'la mücadele" olduğu ileri sürüldü.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 09:13 - Güncelleme: 02-01-2018 09:13

Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı İsrail Ulusal Güvenlik Araştırma Enstitüsü 2018'de İsrail'i bekleyen tehlikelerle ilgili bir rapor hazırladı. Söz konusu rapor, düzenlenen bir basın toplantısıyla Enstitünün İcra Direktörü Tümgeneral Amos Yadlin tarafından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e teslim edildi.

Rapora göre, 2018'de İsrail'i bekleyen 3 büyük tehlike, "İran, Hizbullah ve Suriye rejimiyle savaş", "Hamas" ve "ülke sınırına yaklaşan DEAŞ'la mücadele". DEAŞ, Irak ve Suriye'de yenilmesine rağmen faaliyet alanını Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri ile Mısır'ın Sina Yarımadası'na kaydırdı. Örgütün İsrail sınırlarına yakın yerlerdeki varlığı terör saldırıları tehlikesini artırdı.

FİLİSTİN MESELESİ DE RAPORDA: Raporda, İran'a karşı ABD ile ortak bir strateji geliştirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.Filistin meselesine de yer verilen raporda, Arap ülkelerinin, siyasi sürece katkıda bulunmaya hazır olmasından ve Filistinlilerle tarihi bir barış anlaşması imzalamak için ABD'nin İsrail'e olan sempatisinden faydalanmak gerektiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Rivlin ise raporda yer alan bilgilerin, Filistinlilerle girilen siyasi süreci ilerletme ve bu konudaki tıkanmışlığa son vermenin gerekliliğini gösterdiğini ifade etti.

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