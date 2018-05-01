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İsrail'e soğuk duş: İran kararı verildi!

İsrail'e soğuk duş: İran kararı verildi!

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığı iddialarına ilişkin 'güvenilir bir gösterge bulunmadığını' açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 18:09 - Güncelleme: 01-05-2018 18:09

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 'İran'da 2009 yılından sonra nükleer patlayıcı bir aygıtın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine dair güvenilir bir gösterge bulunmadığını' bildirdi. UAEA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Aralık 2015'te UAEA Başkanı Yukiya Amano'nun, İran’ın nükleer programına ilişkin nihai verileri paylaştığı  raporun yayımlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, raporda İran’ın 2003 öncesi ve sonrasında nükleer patlayıcı aygıtın geliştirilmesiyle ilgili bir dizi çalışmasının bulunduğu ancak bunların koordineli bir çabanın parçası olmadığının belirtildiği aktarıldı.

Raporun referans olarak verildiği açıklamada, “Aynı raporda ajansın, İran'da 2009 yılından sonra nükleer patlayıcı bir aygıtın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine dair güvenilir bir göstergesi bulunmadığı belirtilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Ajansın mevcut olan tüm koruma önlemlerine ilişkin bilgileri değerlendirdiği, bununla birlikte herhangi bir bilgi ile ilgili konuyu kamuya açık şekilde tartışmadığı vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. Netanyahu, İsrail istihbaratının 'İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye' ulaştığını açıklamıştı.

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  • Misafir 01 Mayıs 2018 18:33 Erken baharların 'yalancı baharlara' dönmemesi için… Emek ve demokrasi güçlerinin “erken 24 Haziran gösterisi”!....................

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