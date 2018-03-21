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İsrail’den Twitter’a tehdit! Terör örgütleri...

İsrail’den Twitter’a tehdit! Terör örgütleri...

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, Twitter’ı, yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle yasal kovuşturmaya tabi tutmakla tehdit etti.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 09:23 - Güncelleme: 21-03-2018 09:23

Aşırı sağcı koalisyon hükümetinin ortaklarından Yahudi Evi (HaBayt HaYehudi) Partisi üyesi Adalet Bakanı Şaked, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter’ın terör örgütlerinin yerine döndüğünü belirterek, “Terör örgütleri Facebook yerine Twitter'a döndü” dedi.

İsrail’in Facebook ile yaptığı anlaşmayı hatırlatan Şaked, "Sebep çok basit. Facebook etkin bir şekilde terörle alakalı olan içerikleri talebimiz üzerine kaldırıyor. Ancak Twitter bizim bu yöndeki taleplerimizi görmezden geliyor. Biz de bu yönde onlara karşı yasal işlem başlatmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

KENDİ PAYLAŞIMLARINI ENGELLEDİ:Filistinliler, İsrail ile anlaşma yapan Facebook idaresinin kendi paylaşımlarını engellediğini ve hesaplarını kapattığını ifade ederken, İsrail makamları ise Filistinli aktivistlerin yaptıkları paylaşımlarla kendi güçlerine karşı kışkırtmalarda bulunduğunu öne sürüyor.

İsrail Adalet Bakanlığı ile 2016 yılında "Filistinlilere ait hesapların denetlenmesini" içeren bir anlaşma imzalayan Facebook yönetimi, 2017'den bu yana Filistinlilere ait yaklaşık 300 sayfa ve kişisel hesabı kapattı.

KASITLI BİR EYLEM OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Filistinli Gazetecilere Destek Komitesi tarafından daha önce Gazze'deki Birleşmiş Milletler merkezi önünde düzenlenen gösteride Facebook'un Filistinli hesap ve sayfaları engellemesi protesto edilmişti.Filistinli gazetecilerle beraber gösteriye katılan Gazze Hükümet Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf, yeni bir mücadele sahası olan Facebook'un hedef alınmasının sistemli ve kasıtlı bir eylem olduğunu söylemişti.

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