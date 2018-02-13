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İsrail'den Suriye için şok tehdit!

İsrail'den Suriye için şok tehdit!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, yaptığı basın açıklamasında Suriye'de düşürülen İsrail savaş uçağına ilişkin "Şimdi havlama değil, ısırma zamanıdır" dedi.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 15:35 - Güncelleme: 13-02-2018 15:35

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Lübnan-İsrail sınırında yer alan Kiryat Shmona şehrinde yaptığı basın açıklamasında Suriye'de düşürülen İsrail savaş uçağı ile ilgili konuştu.

Liberman, “Hiçbir kısıtlamayı kabul etmiyoruz. Kararlılıkla hareket ettik ve her kışkırtmaya cevap verdik. Hayati güvenlik çıkarlarımızı savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. “Şimdi havlama zamanı değil, ısırma zamanıdır” sözleriyle saldırıyı karşılıksız bırakmayacaklarını vurguladı.

“Sert ısırıldık, umarım aynıyla cevap vermemiz gerekmez” sözleriyle İran'ı tekrar tehdit etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mevhibe inal 13 Şubat 2018 16:17 1982 İsrail karıştırana kadar Lübnan "Şarkın Paris'i" idi! Yıl 2009, İsrail Şirketi Hatay-Kilis-Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin-Şırnak boyunca 216 000 dekarlık Suriye-Türkiye sınır araziyi 50! yıllığına istiyordu! Yıl 2018 Karışıklıklar yine orada!!

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