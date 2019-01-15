İsrail'den şok tehdit! Çıkın yoksa vuracağız

İsrail Başbakanı Binyanmin Netanyahu, İran'ın Suriye'den hızlıca çıkması gerektiğini yoksa ülkesinin İran'ı Suriye'de vurmaya devam edeceğini söyledi.
Netanyahu, "Sana söylüyorum, hızlıca çık oradan. Saldırıyı durdurmayacağız" dedi.
İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin "fırlatılan uyduyu yörüngeye yerleştirme girişimibde başarısız olduk" açıklamasına inanmadığını söyleyen İsrailli lider, "Her zaman yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
Netanyahu, İran'ı balistik füzeler konusunda da gerçekleri örtbas etmekle suçladı.
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