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İsrail'den şok açıklama! Rusya ile savaşabiliriz

İsrail'den şok açıklama! Rusya ile savaşabiliriz

ABD ve Rusya arasında büyük bir gerginlik yaşanırken İsrail'den korkutan bir açıklama geldi. İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanlarından Efraim Halevy, İsrail ile Rusya arasında askeri çatışma olasılığının arttığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 11:04 - Güncelleme: 13-04-2018 11:04

İsrail'in Kanal 10 televizyonuna konuşan Halevy, İsrail ile Rusya arasında son dönemde yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile savaş ihtimalinin arttığını belirten Halevy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu savaş ülkemizin kuzeyinde (Suriye'de) konuşlanan ve varlığını pekiştiren büyük bir ülkeyle olacak. Bu ülke kuzey sınırında belirleyici bir taraf. Rusya ile savaş durumuna gelebiliriz. İsrail güçleri Rusya güçleriyle karşı karşıya gelebilir ve savaş çıkabilir. Bu süper güçle savaşmadan baş etmenin yolunu bulmalıyız ancak savaş çıkması durumunda da bundan galip ayrılmalıyız."


RUSYA UZUN SÜRE KALMAK İÇİN SURİYE'YE GİRDİ: Halevy, Rusya'nın İsrail'e neden boyun eğdirmek istediğine ilişkin bir soru üzerine, "Rusya, çok uzun süre kalmak için Suriye'ye girdi.

RUSYA İRAN'IN YENİLMESİNİ İSTEMEZ

Askeri üslerini ve gücünü onlarca yıl devam edecek şekilde inşa etti. Zannediyorum ki bölgedeki önde gelen stratejik ortağı İran'ın yenilmesini istemeyecektir ve bu onun yararına da olmaz." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • ses 13 Nisan 2018 11:36 ABD yanında nasıl olsa kükre dur. Hiç umutlanma,ABD ve Rusya Kendi topraklarında değil, müslüman ülke topraklarında karşılıklı silah gösterisi ile müslüman öldürürler. Gösteriş yaparlar. Olan da müslümana olur.Müslüman birlik olmaz. Müslüman ilim yapmaz ise olacağıda bu idi.Ver tepelerine bombayı. Hele yanına da müslümanı al ve haklıyız demeye de getirin

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