İsrail'den katliam itirafı! Bile bile öldürdük

İsrail ordusu, 17 sivil Filistinli protestocuyu hedef gözeterek katlettiğini sosyal medya hesabından kabul etti. Ancak daha sonra açıklamayı sildi. Açıklamada vahşi saldırının "ölçülü ve hesaplı" olduğu, "her kurşunun nereye gittiğini bilerek sıktıkları" yazıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile Savunma Bakanı Liberman ise katliama övgüler yağdırdı.

İsrail ordusu Cumartesi günü Gazze sınırında “Büyük Dönüş Yürüyüşü” protesto etkinliklerine katılan 17 sivil Filistinli protestocuyu hedef gözeterek katlettiğini sosyal medya hesabından kabul etti.

Ancak daha sonra açıklamayı sildi. İsrail ordusunun sildiği Twitter mesajında vahşi saldırının “ölçülü ve hesaplı” olduğu, “her kurşunun nereye gittiğini bilerek sıktıkları” yazıldı. Yahudi İnsan Hakları Örgütü B’Tselem grubu yaptığı açıklamada “İsrail ordusu silahsız sivillleri öldürme ve gerçek mermilerle yüzlercesini yaralama sorumluluğunu üstlendiğine” dikkat çekildi. Öte yandan işgal güçlerinin dün de Gazze sınırında protestolara katılan bir Filistinliyi başından vururarak ağır yaraladığı belirtildi.

SIRTLARINDAN VURULDULAR

İsrail’de sol eğilimli muhalif Meretz Partisi Başkanı Tamar Zandberg, Gazze’de yaşananlarla ilgili bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep etmişti. Zandberg masum sivillere arkadan ateş açıldığını gösteren görüntüler bulunduğunu hatırlattı.

KATLİAMA ÖVGÜ

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 17 Filistinliyi şehit eden ve 700’ü gerçek mermilerle olmak üzere bin 600 kişiyi yaralayan İsrail askerlerini savundu. Netanyahu’nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Devletin sınırlarını koruyan ve İsrail vatandaşlarına Hamursuz Bayramı’nı (Pesah) sakin bir şekilde kutlama fırsatı veren askerlere saygılarla” ifadesi kullanıldı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ordu radyosunda yaptığı açıklamada, “Askerlerimiz gerekeni yaptı. Bence tüm askerlerimiz madalyayı hak ediyor” dedi.

ABD KATİLİ KORUDU

Filistin’de yaşanan katliam sonrası Kuveyt’in çağrısıyla acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ABD’nin engellemesi sonucu İsrail’i kınayan bir karar yine alınamadı. ABD Temsilcisi Walter Miller’ın, katliamı gerçekleştiren İsrail’i kınamak yerine Gazze’deki protesto gösterilerini düzenleyenleri suçlaması dikkat çekti. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, BMGK’de kınama kararı alınmasını engelleyen ABD’nin tutumuna, “İsrail’in tarafını tutma, işgalcinin Filistinli sivillere yönelik terörü ve şiddeti artırması için teşvik” ifadeleriyle tepki gösterildi.

İSRAİL ORDUSU: MÜDAHALEMİZ DEVAM EDECEK

Filistinlilerin 42. Toprak Günü etkinliğinde sivillere gerçek mermiyle ateş ederek 17 kişiyi öldüren ve yüzlercesini de yaralayan İsrail'den "müdahalemiz devam edecek" açıklaması geldi.

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