İsrail'den İran'e sert çıkış: Kararlılığımızı test etmeyin

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda konuştu. Ay başında ülkesinin hava sahasına girdikten sonra vurulduğunu savunduğu İran menşeli insansız hava aracını gösteren Netanyahu, Tahran’a yönelik sert mesajlar verdi.

GEREKİRSE İRAN'I VURURUZ: “İsrail, boynuna terör urganı dolanmasına izin vermeyecek. Kararlılığımızı test etmeyin” diyen Netanyahu, gerekli görmeleri hâlinde sadece Tahran’ın desteklediği grupları değil, İran’ı da hedef alabileceklerini öne sürdü. İsrail Başbakanı, İran’ın “dünyaya en büyük tehdit” olduğunu da konuşmasında iddia etti.

ZARİF'E ZARİF GÖNDERME: İsrail 10 Şubat'ta Suriye'den İsrail'e giren bir İran İHA'sını düşürdüğünü açıklamış, bunun üzerine başlayan İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarında 1982'den bir ilk kez İsrail'in bir F-16'sı düşürülmüştü. F-16'yı Suriye hava savunmasının düşürdüğü belirtilmişti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e seslenerek elindeki İHA parçasını gösteren Netanyahu "Bay Zarif bunu tanıdınız mı? Tanımalısınız çünkü bu sizin. Şüphesiz Zarif İran'ın Suriye'deki varlığını inkar edecek. O güzel konuşarak yalan söylüyor" dedi.

NELER OLMUŞTU?: İsrail ordusu, Suriye'den havalanan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğünü ve buna karşılık Suriye'de İran'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini 10 Şubat’ta duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Hüseyin Selami, "yalancı" olarak nitelendirdiği Tel Aviv yönetiminin hiçbir açıklamasını teyit etmeyeceklerini söylemişti.