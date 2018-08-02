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İsrail'den İran üstlerine füze saldırısı

İsrail'den İran üstlerine füze saldırısı

Suriye'nin başkenti Şam'da ardı ardına patlama sesleri duyuldu. İsrail merkezli Jerusalem Post'ta çalışan gazeteci Ilanit Chernich, İsrail'in 'Şam yakınlarındaki İran üslerini vurduğu' iddiasını ileri sürdü.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 23:41 - Güncelleme: 02-08-2018 23:41

SURİYE'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulduğu ve Suriye hava savunma sistemlerinin düşman hedeflere karşı devreye girdiği bildirildi.

Suriyeli aktivist Wael el Russi'nin aktardığına göre, Suriye hava savunma sistemleri tarafından 3 füze ve bir İnsansız Hava Aracı (İHA) düşürüldü. Füzelerden ikisinin Şam'ın güneyini, diğer bir füzenin ise şehrin kuzey batısını hedef aldığı belirtildi.

İsrail merkezli Jerusalem Post'ta çalışan gazeteci Ilanit Chernich, İsrail'in 'Şam yakınlarındaki İran üslerini vurduğu' iddiasını ileri sürdü.

Suriye devlet haber ajansı SANA, 'düşman hedeflerinin' düşürüldüğünü doğruladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • katil siyonizm 03 Ağustos 2018 00:31 alçaklar kendilerine yapılsa,savaş ilanı olur,uyan ey islam alemi, yarın sizin başınızada gelecek

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