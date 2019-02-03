  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İsrail'den Gazze sınırına utanç duvarı!

İsrail'den Gazze sınırına utanç duvarı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırında 65 kilometre uzunluğunda metal duvar inşa etmeye başlandığını duyurdu.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 03-02-2019 20:32 - Güncelleme: 03-02-2019 20:32

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümet oturumunda yaptığı ve Israel Hayom gazetesinde yer alan açıklamasında, geçen hafta sonu Gazze sınırında yerin üstünden inşa edilmeye başlanan metal duvarla Filistinlilerin İsrail'e 'sızmasının' engellenmesinin amaçlandığını ifade etti. Netanyahu, Filistinlilere hitaben, "Sükuneti korumazlarsa onlara karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyiz" tehdidinde bulundu.

Gazeteye göre yer üstünde inşa edilecek duvar, yer altında tünellere karşı yapılan sistemin tam üzerinde, 65 kilometre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde olacak. En son teknolojiyle donatılacak duvar batı yönünde, Filistinli dalgıçların İsrail'e geçmesini engellemek için Akdeniz'de suyun altında ve üstünde inşa edilen sistemle birleştirilecek. Güney yönünde ise duvar Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanacak.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İsrail'den Gazze sınırına utanç duvarı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro