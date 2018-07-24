İsrail'den flaş açıklama: Suriye savaş uçağını düşürdük

İsrail'in büyük oranda işgal ettiği Suriye'ye ait Golan Tepeleri yine sirenlerin çaldığı bir gün geçirirken İsrail ordusu Suriye'ye ait bir Sukhoi savaş uçağının hava sahasına yasadışı giriş yaptığını iddia etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Sözcüsü İsrail hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Esad rejimine ait bir savaş uçağının düşürlüğünü açıkladı.

2 PATROİT FÜZESİYLE VURULDU İsrail hava sahasının 2 kilometre kadar içerisine girdiği belirtilen Rusya yapımı Sukhoi tipi savaş uçağının 2 Patriot füzesi ile vurulduğu bilgisine yer verildi.

DAVUT SAPANI’NI KULLANMIŞTI Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail pazartesi günü ilk kez ABD’yle birlikte geliştirdiği yeni orta menzilli füze savunma sistemi Davut Sapanı’nı kullanmıştı