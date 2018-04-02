İsrail'den Filistinlilere Suudi fetvasıyla çağrı!

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, Filistinlilerin 'Toprak Günü' münasebetiyle düzenlediği 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerini 'Kaos Yürüyüşü' olarak niteledi.

İSRAİL, SUUDİLERİN FETVASIYLA FİLİSTİNLİLERE ÇAĞRI YAPTI

Adraee, çarşamba günü paylaştığı görüntülü mesajında Suudi alimlerin açıklamalarına atıfta bulunarak Filistinlilere gösteri düzenlememe çağrısında bulundu.

ABD'den BMGK'da İsrail'e kalkan!

Suudi Arabistan Yüksek Alimler Heyeti ile İlmi Araştırmalar ve Fetva Konseyi üyesi Salih bin Fevezan el-Fevezan'ıni "Gösteri ve protestolar Müslümanların işlerinden değildir" şeklindeki fetvasından alıntılar yapan Adraee, yine Suudi Arabistan'ın önde gelen alimlerinden Muhammed Bin Salih el-Useymin'in fetvalarına atıfta bulunarak Filistinlileri işgal karşıtı gösterilere katılmamaya çağırdı.

Kur'an-ı Kerim ayetlerini de sözlerine alet eden Adraee, Hamas'ın Filistinli kadın ve çocukları tehlikeye sürüklediğini öne sürdü.

SUUDİ ARABİSTAN MÜFTÜSÜ: "İSRAİL'E KARŞI SAVAŞMAK CAİZ DEĞİLDİR" DEMİŞTİ

Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Abdulaziz Al Şeyh de daha önce katıldığı bir televizyon programına telefonla bağlanan izleyicinin Temmuz 2017'de Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylarla ilgili sorusuna verdiği cevapta, 'İsrail'e karşı savaşmanın caiz olmadığını, Hamas'ın terör örgütü olduğunu ve Hizbullah'a karşı İsrail ordusuyla iş birliği yapılabileceğini' ifade etmişti.

İSRAİL, MÜFTÜYÜ TEL AVİV'E DAVET ETMİŞTİ

İsrail savaş için tarih verdi: Utanmadan 'Ben yöneteceğim' dedi!

İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara da Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Al Şeyh'i bu yöndeki fetvasından dolayı tebrik ederek ülkesine davet etmiş ve yüksek düzeyli bir saygı ile karşılanacağını belirtmişti.

SUUDİ GAZETESİ HAMAS'I 'TERÖR ÖRGÜTÜ' OLARAK TANIMLAMIŞTI

Suudi Arabistan’ın Riyad gazetesi de aynı şekilde Ağustos 2017'deki bir sayısında Hamas'ı 'terör örgütü' olarak tanımlamış ve gazetenin manşetine taşımıştı.

SİVİLLERİ GERÇEK MERMİLERLE VURDULAR

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise 'sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını' talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 18 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

'İsrailli olmaktan utanıyorum' dedi yayını kesildi

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

'Toprak Günü' olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.