İsrail'den bomba çıkış! Esed'in nükleer tesisini vurduk...

6 Eylül 2007’de Suriye’de düzenlenen ve o dönem dünya kamuoyunu sarsan hava saldırısının faili yaklaşık 11 yıl sonra belli oldu. Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, olayın videolarını ve fotoğraflarını bugün dünya kamuoyuyla paylaştı. İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’ın 450 kilometre kuzeydoğusundaki Deyr Ez Zor bölgesinde yer alan ve 2007 sonunda faaliyete geçmesi beklenen tesisi 8 F-15 uçağıyla vurduğunu açıkladı.