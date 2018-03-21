İsrail'den bomba çıkış! Esed'in nükleer tesisini vurduk...

6 Eylül 2007’de Suriye’de düzenlenen ve o dönem dünya kamuoyunu sarsan hava saldırısının faili yaklaşık 11 yıl sonra belli oldu. Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, olayın videolarını ve fotoğraflarını bugün dünya kamuoyuyla paylaştı. İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’ın 450 kilometre kuzeydoğusundaki Deyr Ez Zor bölgesinde yer alan ve 2007 sonunda faaliyete geçmesi beklenen tesisi 8 F-15 uçağıyla vurduğunu açıkladı.
İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’ın 450 kilometre kuzeydoğusundaki Deyr Ez Zor bölgesinde yer alan ve 2007 sonunda faaliyete geçmesi beklenen tesisi 8 F-15 uçağıyla vurduğunu açıkladı.
Nükleer reaktör olduğuna inanılan tesisin yıllar içinde geliştirildiği savunulan açıklamada, İsrail ordusunun, 2004 sonunda Deyrizor'daki bu tesisin geliştirilmesine yardım eden yabancı uzmanlardan bilgi edinmeye başladığı kaydedildi.
Açıklamada, Suriye'nin plütonyum üretmek için reaktör inşa etmesine yardım edenin Kuzey Kore olduğu ileri sürüldü.
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