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İsrail'den ABD'ye yaptırım teşekkürü 'Yine yaptın Başkan'

İsrail'den ABD'ye yaptırım teşekkürü 'Yine yaptın Başkan'

ABD, İran'a yönelik yaptırımların ikinci kısmını bugün uygulamaya geçerken İsrail'den teşekkür geldi. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, İran'a yönelik yaptırımlarının ikinci bölümüne dair değerlendirmelerde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 15:22 - Güncelleme: 05-11-2018 15:22

 İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, bugün itibariyle uygulamaya başlanan ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ikinci bölümüne dair değerlendirmelerde bulundu. 

Başkan Trump'ın İran'a yönelik aldığı yaptırım kararını "cesurca" olarak niteleyen Liberman, "Ortadoğu'nun bu kararı beklediğini" ileri sürdü.  

TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ
Liberman ayrıca İran'a uygulanmaya başlanan yaptırımdan dolayı Trump'a teşekkür ederek, "ABD tek bir hareketle İran'ın Suriye, Lübnan, Gazze, Irak ve Yemen'e yerleşmesine büyük darbe vurdu. Başkan Trump yine yaptın." ifadelerini kullandı. 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçen hafta yaptığı açıklamada ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ikinci bölümü sebebiyle Trump'a teşekkür etmişti.

MAYIS'TA İLAN ETTİ AĞUSTOSTA HAYATA GEÇİRDİ 
ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından bugün devreye girdi. Bugünden itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

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