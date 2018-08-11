İsrail'den ABD'ye skandal Gülen teklifi

15 Temmuz 2016'dan sonra FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i iade etmeyen ve Türkiye'deki FETÖ üyesi Papaz Brunson serbest kalmadığı için dolar üzerinden Türkiye'ye baskı kurmak isteyen Amerika'ya destek İsrail'den geldi.

'İ24 News' programında sunucu Tal Heinrich'in sorularını cevaplayan Pensilvanya'nın en büyük şehri olan Philadelphia'dan canlı yayına katılan gazeteci Gregg Roman, Türkiye ile ABD arasındaki krize yönelik küstah açıklamalarda bulundu. Roman ABD'nin Türkiye karşı uyguladığı yaptırımların yetersiz olduğunu ve FETÖ elebaşı gülen'in Beyaz Saray'da ağırlanması gerektiğini söyledi.

"GÜLEN'İ BEYAZ SARAY'DA AĞIRLAYIN"

Sözlerine deva eden konuşmacı, " Trump, Türkiye'nin güneydoğusundaki Kürt liderlerini Beyaz Saray'da konuk etmeli. Buna ek olarak Türkiye'deki askeri güçleri ülkeden çıkararak Bulgaristan, Kuzey Irak ve Yunanistan'a taşımalı. Ve son olarak Trump, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkilendirdiği Fetullah Gülen ile bire bir buluşmalı. Bence Trump, Türkiye hakkında adım atmakta gecikti bile. Şu anda doğru hamleler yapıyor. Yaptığı hamlelerle gurur duyuyorum.'' ifadelerini kullandı.