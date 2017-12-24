İsrail'den 3 Türk vatandaşı hakkında karar

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te dün gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı, İsrail mahkemesince kefaletle serbest bırakıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından bölgede başlayan prostesto gösterileri sırasında, İsrail polisi bir grup Türk vatandaşıyla yaşanan arbedede üç Türk’ü gözaltına aldığı bildirmişti.

Gözaltına alınan Türklerin, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmek için Belçika’dan geldikleri ve çifte vatandaşlık sahibi oldukları belirtilmişti.