İsrail'de rehin tutulan Ebru Özkan'dan ilk görüntüler!

Yaklaşık bir ay önce 3 günlük Kudüs ziyareti sonrası Türkiye’ye dönmek için gittiği Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda gözaltına alınan Ebru Özkan dün yeniden hakim karşısına çıktı. İsrail Savcılığı tarafından hakkında iddianame hazırlandığı belirtilen Özkan’ın gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı.

BUGÜN KARAR VERİLECEK:  Özkan’ın avukatı Ömer Hamayse, iddianamede Özkan’a, “Hamas’a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve ‘düşman bir tarafın’ gönderdiği parayı ülkeye sokmak” şeklinde 4 ayrı suçlama yöneltildiğini söyledi. Müvekkilinin suçlamaları reddettiğini ve Hamas ile herhangi bir alakasının olmadığını ifade ettiğini belirten Hamayse, mahkemenin savcılığın hazırladığı iddianameyi karara bağlamak üzere Özkan’ın gözaltı süresini bir gün daha uzattığını aktardı.

CEZAEVİ DEĞİŞTİ: Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliğinden yetkililerinin de dünkü duruşmada hazır bulunduğunu ifade eden Hamayse, Natanya kenti yakınlarındaki HaSharon Hapishanesi’nde tutuklu olan Özkan’ın kuzeydeki Hayfa kenti yakınlarında bulunan Celme (Kişon) Hapishanesi’ne nakledildiğini sözlerine ekledi.

  • Güncel 09 Temmuz 2018 08:30
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  • REDAPPLE ONE 09 Temmuz 2018 09:06 YÜZÜNDEKİ CESARETE BAK...DİMDİK KORKU YOK...6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA BİLE KELEPÇE TAKAN KORKAKLAR SONUNUZ ELBET GELECEK ŞEHİRLERİNİZDE HUZUR YOK SADECE KORKU VAR BEKLEYİN BİZDE BEKLİYORUZ.ALLAH BİZİMLE.

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