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İsrail'de büyük kriz! Ordu dağılıyor...

İsrail'de büyük kriz! Ordu dağılıyor...

İsrail'de devlete tam sadakatle hizmet etmeleriyle tanınan ve askerlik yapan nadir azınlıklardan olan Dürziler, 'Yahudi ulus devlet yasasını' protesto için ordudan istifa etmeye başladı.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 21:43 - Güncelleme: 31-07-2018 21:43

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, İsrailli Dürzi yüzbaşı Amir Jmall, 'Yahudi ulus devlet yasasını' protesto için İsrail ordusuna artık hizmet etmeyeceğini belirterek pazar günü Facebook'tan Başbakan Benyamin Netanyahu'ya hitaben açık bir mektup yayımlayarak istifasını duyurdu. 
 
"Bu sabah kalktım, karargaha gitmek için yola çıkacaktım ki, kendime şunu sordum: İsrail devletine niye hizmet edeyim? Babam, iki erkek kardeşim ve ben kendimizi adayarak, görev bilinciyle ve vatan sevgisiyle hizmet ettik de sonunda ne elde ettik? İkinci sınıf vatandaşlık. Netanyahu, senin ve hükümetinin bu kararından sonra artık ülkeye hizmet etmek istemiyorum ve eminim ki yüzlerce kişi daha hizmet etmeyi bırakacak ve ordudan tahliye edilecek" diyen yüzbaşı Jmall, halkının ileri gelenlerine de 'Dürzilerin zorunlu askerlik hizmeti yerine getirmesinin sona ermesi için çalışmaları' çağrısı yaptı, ancak daha sonra bu mesaj silindi. 

"İLK KEZ BUGÜN BAYRAĞI SELAMLAMADIM, MİLLİ MARŞI SÖYLEMEDİM"

Bir diğer Dürzi subay Shady Zaidan, Facebook hesabından, "Bugüne dek devletin bayrağı önünde gururla durdum ve onu selamladım. Bugüne dek milli marşı söyledim, çünkü bunun benim ülkem olduğundan ve herkesle eşit olduğumdan emindim. İlk kez bugün görev başında bayrağı selamlamayı, milli marşı okumayı reddettim" paylaşımında bulundu. 

"BU ÜLKEYE HİZMET ETMEYİ KESİYORUM" 

Bir muharebe birliğinin komutan yardımcısı olduğunu belirten Zaidan, "Herkes gibi bir vatandaşım ve her şeyimi devlete verdim. Ama sonunda kendimi 2. sınıf vatandaş buldum. Kendimi bunun bir parçası olmak için hazırlamadım. Ben de mücadeleye katılıyorum, bu ülkeye hizmet etmeyi kesiyorum" dedi.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI: ORDUYA SİYASET KARIŞTIRMAYIN

Dürzi tepkisi üzerine İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, askerlerin tartışmalı siyasi meseleleri ordudan ayrı tutmaları gerektiğini savundu.

"Halkın ordusu olarak görevimiz halkı koruyup savaşta kazanmaktır, etnisitesi, dini ve cinsiyeti ne olursa olsun insan onurunu korumakla yükümlüyüz. Bu hep böyleydi ve hep böyle olacak. Savaşçıların ortak sorumluluğu ve kardeşliği, İsrail ordusuna hizmet eden Dürzi, Bedevi ve diğer azınlıklardan kardeşlerimizle birlikte, bize yolumuzda öncülük etmeye devam edecek." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • PARALI ASKER 31 Temmuz 2018 22:26 israile paralı asker mi yok ??? bastırır parayı , giydirir üniformayı , yollar cepheye.

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