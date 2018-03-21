  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İsrail'de Ahed Tamimi hakkında karar verildi!

İsrail'de Ahed Tamimi hakkında karar verildi!

İsrail'de yargılanan, direnişin sembol ismi Filistinli Ahed Temimi'ye 8 ay hapis cezası verildi. Temimi İsrail askerlerine karşı cesur tavrı nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-03-2018 18:29 - Güncelleme: 21-03-2018 18:29

Ahed Tamimi'nin ilk yargılaması 13 Şubat 2018'te yapılmıştı. Tamimi bugünkü duruşmasında 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AHED TAMİMİ KİMDİR

Ahed Tamimi 2001 yılında dünyaya geldi. Babası Bassem al-Tamimi annesi Nariman al-Tamimi'dir.

Tamimi "Filistin'in cesur kızı" ya da "Filistin'in kahramanı" olarak tanındı ve Filistin direnişinin yeni sembolü olarak gösterildi.

Küçük yaşından itibaren eylemlerde aktif rol almasıyla bilinen Tamimi, 2015'te Nabi Salih köyünde Yahudi yerleşimlerine karşı yapılan gösteride taş atarak İsrail işgalini protesto etti. Ayrıca o sırada 12 yaşında olan kardeşi Muhammed Tamimi'yi kıskaca alan İsrail askerlerinin elinden kurtarmasıyla dikkat çekti.

İsrail askerlerine karşı cesur tavrı nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülen Tamimi 2017 yılında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki evine gelen askerlerce gözaltına alındı. Bu kapsamdaki davada mahkeme celseleri defalarca ileri tarihe attı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İsrail'de Ahed Tamimi hakkında karar verildi! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro