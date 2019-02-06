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İsrail zeytin ağaçlarına da savaş açtı yüzlerce ağaca kıydılar

İsrail zeytin ağaçlarına da savaş açtı yüzlerce ağaca kıydılar

İSRAİL askerleri, Filistinlilere yaptıkları zulmün yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi bölgesinde 300'den fazla zeytin ağacını da söktü.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 01:57 - Güncelleme: 06-02-2019 01:57

Filistinli aktivist Reşid Kadri, bir grup İsrail askerinin iş makineleriyle Ürdün Vadisi bölgesindeki Bardala köyüne baskın düzenleyerek 300'den fazla zeytin ağacını söktüğünü belirtti.

 Sökülen zeytin ağaçlarının 5 ila 15 yıllık olduğuna dikkati çeken Kadri, İsrail güçlerinin söküme gerekçe olarak söz konusu zeytin ağaçlarının "C bölgesinde" yer almasını gösterdiğini ifade etti. 

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya bu bölgedeki arazilerde herhangi yeni bir tarım faaliyeti başlatmasına izin vermiyor.

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Kaynak : AA

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