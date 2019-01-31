İsrail yine ahkam kesti İslam’a uygun değil diye görevden aldılar!

İSRAİL İçişleri Bakanlığı, Akka kentinin Cezzar Camii Başmüezzini İbrahim Masri'yi, vücut geliştirme yarışmasına katılmasının ardından görevden aldı. Arap vatandaşlarına ayrımcılığı ırkçılık boyutlarına vardıran İsrail hükümeti, bu kez İslam dinine neyin uygun olup neyin olmadığını başmüezzinden daha iyi bildiğine hükmetti.
Akdeniz kıyısındaki Akka kentinde Başmüezzin İbrahim Masri'nin 15 yıldır Müslümanları günde beş vakit namaza çağıran sesi, vücut geliştirme yarışmasına katıldığı gerekçesiyle susturuldu. İsrail İçişleri Bakanlığı, Masri'yi Cezzar Camii Başmüezzinliği'nden alma kararını, 2017 yılında vücut geliştirme yarışmasına katılmasının 'dini göreviyle uyuşmadığı' iddiasıyla gerekçelendirdi.
İsrail İçişleri Bakanlığı'nın adaletsiz bir karar aldığına dikkat çeken Masri "Bu kararla haksızlık yapıyorlar. İslam dini, her bireyi spor yapmaya teşvik eder." dedi. Bakanlık sözcüsü ise başmüezzinin uygunsuz giyimi nedeniyle görevden alındığını iddia etti.
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