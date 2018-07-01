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İsrail ve Mısır arasında büyük restleşme: Art arda açıklamalar!

İsrail ve Mısır arasında büyük restleşme: Art arda açıklamalar!

İsrail yönetimi, Mısır ile ortak gaz sahası keşfettiği iddiasında bulunurken Mısır tarafı gaz sahasının kendilerine ait olduklarını açıklayarak İsrail'i yalanladı.

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Eklenme Tarihi: 01-07-2018 18:43 - Güncelleme: 01-07-2018 18:48

Mısır, İsrail rejiminin ortak gaz alanı olarak nitelendirdiği bölgenin Mısır'a ait olduğunu belirterek İsrail rejiminin açıklamasına tepki gösterdi.

Tel Aviv hükûmeti tespit edilen bölgenin 2,5 trilyon metre küp gaza sahip olduğunu belirtirken söz konu oran dünyanın en büyük gazına sahip olduğu anlamına gelmekte. 

Karşılıklı açıklamqların ardından zorbalığa ve katliamlara karşı birbirlerini sürekli destekleyen Sisi ve Netanyahu yönetimi uzun zaman sonra ilk kez karşı karşıya gelmiş oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 01 Temmuz 2018 22:46 Mısır hükümeti ABD yardımlarıyla ayakta heleki ordu tam esir bu durum da reklam katı oynuyor sisi

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