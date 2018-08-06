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İsrail ve Filistin'le ilgili flaş gelişme! Ya anlaşma olacak ya da...

İsrail ve Filistin'le ilgili flaş gelişme! Ya anlaşma olacak ya da...

İsrail güvenlik kabinesi, Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır'ın ara buluculuğunda dolaylı olarak yürütülen Hamas ile kalıcı anlaşma ihtimalinin detaylarını masaya yatırdı. İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, "Gazze'deki duruma ilişkin kararda sona yaklaşıldı. Ya anlaşma olacak ya da savaş" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 09:14 - Güncelleme: 06-08-2018 09:14

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde yapılan görüşmeye, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ve bazı bakanların yanı sıra Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot katıldı.Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Eizenkot'un kabine üyelerini abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin bilgilendirdiği belirtilirken, toplantıda bir karara varılıp varılmadığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, yaklaşık 4 saat süren görüşmede Başkaban Netanyahu'nun toplantıya katılan bakanlara Hamas'ın elinde tuttuğu iddia edilen 2 İsrail askeri ile 2 sivili teslim etmeyi kabul etmemesi halinde kalıcı bir anlaşmanın mümkün olmadığını ifade ettiği yer aldı.Basındaki haberlerde görüşmede net bir kararın çıkmadığı ve görüşmeye katılan bakanların herhangi bir tasarıyı oylamadığı belirtildi.

YA ANLAŞMA OLACAK YA SAVAŞ: İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, güvenlik kabinesi görüşmesinden kısa bir süre önce Twitter hesabından Gazze'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazze'deki duruma ilişkin kararda sona yaklaşıldı. Ya anlaşma olacak ya da savaş" ifadelerini kullandı. BM ve Mısır'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasında kalıcı bir anlaşma sağlanması için dolaylı görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor.

Gazze'de bugün başta Hamas olmak üzere İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Halk Demokratik Kurtuluş Cephesi (FHDKC), Özgürler Hareketi, Filistin Arap Cephesi, Filistin Ulusal Girişimi ve diğer bazı gruplar "İsrail ile muhtemel bir anlaşmanın detaylarını görüşmek için" bir araya gelmişti.

GAZZE ABLUKASINI KALDIRMAK İÇİN ÖNÜMÜZDE BÜYÜK BİR FIRSAT VAR: Hamas Milli İlişkiler Daire Başkanı ve Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, görüşme öncesi İsrail'le bir anlaşma ihtimaline dair yaptığı açıklamada, "Gazze ablukasını kaldırmak için önümüzde büyük bir fırsat var." diye konuşmuştu.Gazze'de yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve denizden ablukası sebebiyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

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