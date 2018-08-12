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İsrail vatandaşı binlerce Filistinli ırkçı yasayı protesto etti

İsrail vatandaşı binlerce Filistinli ırkçı yasayı protesto etti

İsrail vatandaşı binlerce Filistinli, Yahudi olmayan İsraillileri ikinci sınıf vatandaş statüsüne düşürdüğü belirtilen tartışmalı "Yahudi ulus devlet" yasasını protesto etti.

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Eklenme Tarihi: 12-08-2018 00:28 - Güncelleme: 12-08-2018 00:28

İsrail vatandaşı binlerce Filistinli, Yahudi olmayan İsraillileri ikinci sınıf vatandaş statüsüne düşürdüğü belirtilen tartışmalı "Yahudi ulus devlet" yasasını protesto etti.

Başkent Tel Aviv’deki Rabin Meydanı'nda toplanan binlerce Filistinli, gösteri yürüyüşü öncesi akşam namazını kıldı.

Namazın ardından meydandan İsrail müzesine doğru yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Herkese adalet", "Burası herkesin evi" ve "Yasayı iptal edin" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler sık sık “Gazze’de karar alındı, ne diyalog ne müzakere” ve “Dava devlet ve kimlikle çözülür.” sloganları attı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ırkçı yasa aleyhine de sloganlar atan göstericilerin, Netanyahu'nun resminin yer aldığı "Suç bakanı" yazılı pankart taşıması da dikkati çekti.

Katılımın yoğun olduğu gösteriye, yasaya karşı çıkan çok sayıda Dürzi Arap'ın ve İsraillinin de destek verdiği görüldü.

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