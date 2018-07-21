İsrail uçakları Gazze’de lunapark yakınını bombaladı

Filistin kaynakları, İsrail’in Gazze Şeridi’nin güney kesiminde Han Yunis’in kuzeyinde Asdaa eğlence parkı yanının bombaladığını açıkladı. Parkın özellikle cuma akşamları aileler ve çocuklarla dolu olduğuna dikkat çekildi.

İsrail savaş uçaklarının parkın yakınlarını bombalaması sırasında büyük panik yaşandı. Aileler ve çocuklar çığlıklar atarak parkı terk etmeye başladı. İsrail, dün Gazze Şeridi’ndeki Filistin direniş noktalarını bombalamış ve 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 Filistinli de yaralanmıştı.