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İsrail, sözde Ermeni Soykırımını kabul etmedi

İsrail, sözde Ermeni Soykırımını kabul etmedi

İsrail parlamentosu, 1915 olaylarının 'Ermeni soykırımı' olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını reddetti. Eş Atid partisi temsilcisi Lapid tarafından desteklenen sözde ‘Ermeni soykırımı' tanıma tasarısı oylamayla reddedildi.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 23:09 - Güncelleme: 15-02-2018 00:09

Sputnik'in Jerusalem post gazetesine dayandırdığı haberde, "Knesset (İsrail parlamentosu), Eş Atid partisi temsilcisi Yair Lapid tarafından desteklenen 'Ermeni soykırımı' tanıma tasarısını oylamayla reddetti" denildi.

Habere göre Lapid, Holokost'u yaşayan halkı temsil eden parlamentonun 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanımaması ve anma gününü tayin etmemesi için hiçbir nedeni olmadığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tsipi Hotoveli, 1915 olaylarının 100. yıldönümü nedeniyle Erivan'a parlamento heyetinin gönderildiğini hatırlatarak, "Ama ülkemiz, karmaşıklığı ve diplomatik sonuçları ve ayrıca belirgin siyasi doğası nedeniyle bu konuda resmi duruş sergilemeyecek" diye açıkladı.

DAHA ÖNCE SÖZDE SOYKIRIM KABUL EDİLMİŞTİ

Gazete, daha önce Knesset Başkanı Yuliy Edelşteyn'in 2015 yılında hükümeti tutumunu değiştirmeye çağırdığını, 2016'da da parlamentonun eğitim komitesinin 'soykırımı' kabul ettiğini hatırlattı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 15 Şubat 2018 00:14 Aba altından sopa göstermek ata Sözu ...Hazar Türkleri sayesinde bügün İhtişam ve Refah içinde yaşayan kardeşlerimiz Edil unutmamaları gerekir...

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