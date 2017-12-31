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İsrail skandal karar için harekete geçti

İsrail skandal karar için harekete geçti

Netanyahu’nun partisi olan Likud Partisi’nin Merkez Kurulu büyük bir skandala imza atmaya hazırlanıyor. Alınacak bu kararla bölgede Yahudi varlığı dışındaki her şeyin reddedilmesi planlanıyor.

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Eklenme Tarihi: 31-12-2017 20:46 - Güncelleme: 31-12-2017 20:46

Likud Partisi’nin Merkez Kurulu, Batı Şeria’daki yahudi yerleşim merkezlerinde resmi egemenliğin İsrail’e ait olması gerektiği hakkında bir kongre düzenleyecek ve oylama yapacak. Bu türden bir oylamanın ise  işgal rejiminde ilk olduğu ifade edildi. 

İsrail'de aşırı sağcılara ait Yedinci Kanal'ın yayınladığı habere göre  İsrail'in Yehuda ve Samarra olarak adlandırdıkları ve Kudüs’ü de içine alan bölgede serbestçe yerleşim yapılabilmesi için buraların işgal edilmesinin ellinci yıl dönümünde bölgedeki tüm Yahudi yerleşim alanlarında hâkimiyetin tamamen İsrail’e ait olduğunun onaylanması, buralarda tümüyle İsrail kanunlarının geçerli olduğunun kabul edilmesi için bir oylama yapılması istendi.

Konuyla ilgili haberlerde ifade edildiğine göre söz konusu kongre ve oylama için aralarında Likud Partisi’nin milletvekilleri de bulunan 900 kişiden imza toplandı.

Kongre ve oylama için Likud Partisi’nin bakanlarına ve diğer ileri gelenlerine tarihi olay olarak nitelendirilen söz konusu oylamada bulunmaları talebiyle tanıtım videoları da gönderildi. Gönderilen mesajlarda ve videolarda Likud Partisi'nin ileri gelenlerinden oylamada bulunmaları ve teklif lehinde oy kullanmaları istendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 31 Aralık 2017 21:46 Adamlar istediklerini yapacaklar. Ve tüm dünya seyredecek. Çünkü arkasında abd var

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