İsrail sitesinden olay iddia! ABD'nin Suriye'ye saldıracak

Mossad'a yakın bir İsrail sitesi olan Debka'nın haberine göre Rusya, Yakında ABD'nin Suriye'ye saldıracağını iddia etti.

İddiaya göre Esed rejiminin Doğu Guta’da kimyasal silah kullanması sebebiyle Trump yönetimi yakında Suriye rejimine saldıracak. Washington’dan iddiaları yalanlayan ya da doğrulayan herhangi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Valery Gerasimov, muhaliflerin Suriye'de kimyasal saldırı hazırlığında olduğunu, saldırının Esed ve destekçisi Rusya'ya mal edileceğini, bunun sonucunda da ABD'nin rejime saldırmak için bahane elde etmiş olacağını iddia etmişti.