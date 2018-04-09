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İsrail saldırısında bomba detay: İran doğruladı!

İsrail saldırısında bomba detay: İran doğruladı!

ABD'li yetkililer, İsrail'in Suriye'nin Humus bölgesindeki hava üssüne saldırı düzenlemeden önce Washington'ı bilgilendirdiğini söyledi. İran resmi ajansından yapılan açıklamaya göre ise 3 İranlı hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 17:49 - Güncelleme: 09-04-2018 17:49

Rusya'nın Suriye'nin Humus bölgesindeki Tayfur askeri havaalanına saldıranın İsrail savaş uçakları olduğunu duyurmasının ardından ABD'li yetkililerden ''Washington bilgilendirilmişti'' açıklaması geldi. NBC News'a konuşan iki ABD'li yetkili, üsse saldıranın İsrail olduğunu teyit ederken İsrail hükümetinin Trump yönetimini saldırı planından önceden haberdar ettiğini belirtti.

Suriye'de bir kez daha İran'ı hedef alan İsrail, Suriye'deki eylemleriyle ilgili doğrudan sorumluluk üstlenmeme politikası çerçevesinde resmi bir açıklama yapmadı.

Obama yönetimi döneminde, İsrail hükümeti, Suriye'deki saldırılardan İsrail'in sorumlu olduğunun ABD'li yetkililer tarafından medyaya sızdırılmasına tepki göstermişti.

"ALIŞILMADIK BİR OLAY"

Bu kez saldırıdan İsrail'in sorumlu olduğunu açık eden ise Rusya oldu. Ancak İsrail'in Haaretz gazetesi ''Yine de İsrail'in resmen sorumluluk üstlenmediği bir eylemle ilgili Amerikalı yetkililerin teyitte bulunması ABD-İsrail ilişkilerinde alışılmadık bir olay'' diye yazdı.

Suriye devlet televizyonu, Tayfur askeri havaalanına yönelik saldırıyla ilgili ilkin ABD'yi suçlamıştı. Ancak Pentagon ''ABD ile ilgisi yok'' açıklaması yapmıştı.

3 İRANLI ÖLDÜ

Fars Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının Suriye'de bir hava üssüne düzenlediği saldırıda 3 İranlı milisin öldüğünü duyurdu.

İran'ın yarı resmi ajansı Fars'ın haberine göre, İsrail'in sabaha karşı Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne saldırısında 3 İranlı milis hayatını kaybetti. 

Saldırıda Seyyid Ammar Musevi, Mehdi Lütfi Niyaser ve Ekber Zevar Cenneti adlı milislerin öldüğü belirtildi.

İSRAİL'E AİT F-15'LER BOMBALADI

Beşar Esad rejimi, bu sabah saat 04.00 sularında Humus'taki T-4 hava üssüne füze saldırısı düzenlendiğini, ölü ve yaralıların olduğunu öne sürmüştü. Rusya da İsrail'e ait iki F-15 savaş uçağının Suriye’de bir hava üssünü bombaladığını açıklamıştı.

ÜSTTE İRAN GÜÇLERİ BULUNUYOR

T-4 askeri havaalanı, rejimin özellikle son dönemde Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üs olarak biliniyor. Üstte İran güçleri bulunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 09 Nisan 2018 18:15 eee İran ağzı açık bakıyor mu bu duruma israil kim küçücük bir ülke abisi abd diye kimse ses çıkarmıyor.Savaş çanları çalıyor israil katliamlarına devam edecek Suriye de tüm dünya da izleyecek ama sonrası.....

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