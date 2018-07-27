İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate bombalarla saldırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın batı kısmındaki El Meğaribe (Fas) kapısında bulunan İsrail polisleri cuma namazı çıkışında cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. El Meğaribe kapısı önünde toplanan yüzlerce Filistinli, "Canımız, kanımız sana feda ey Aksa” şeklinde sloganlar attı.

2 FİLİSTİNLİ YARALANDI... Aksa zaferinin 1. yıl dönümünde Mescid-i Aksa’nın hürmetini ihlal eden onlarca İsrail polisinin saldırısında şu ana kadar 2 Filistinli yaralandı.

KIBLE MESCİDİ'NE SES BOMBASI ATTILAR...  İsrail polisi, olaylar sırasında Filistinlilerin sığındığı Kıble Mescidi'ne ses bombası attı, girişleri kapattı. Polis, Mescid-i Aksa'yı boşaltmaya çalışırken, Filistinliler de havai fişeklerle karşılık veriyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler geçen sene 25 Temmuz'da kaldırılmıştı. Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine 27 Temmuz Perşembe günü ikindi namazı için Harem-i Şerif'e gelmiş, başta Mescid-i Aksa'nın bazı kapılarını açmayan İsrail polisi, Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine tüm kapıları açmış ve on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmişti.

  • Dünya 27 Temmuz 2018 14:53
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • beyler beyi 27 Temmuz 2018 15:49 dilerim allahtan israil helak olur.

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