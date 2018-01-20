İsrail polisi 6 Türk vatandaşını gözaltına aldı

Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazının ardından İsrail polisi, Harem-i Şerif'ten çıkan 6 Türk vatandaşını gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Türk vatandaşlarının İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David Polis Merkezi'ne (Kışla) götürüldüğü ifade edildi.

Türk vatandaşlarının gözaltına alındığını doğrulayan İsrail polisi, gözaltına alınma sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçililiği ve Kudüs Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip ediyor.

MÜSİAD Kayseri Şubesi'nin iki gün önce Filistin'e düzenlediği iş gezisinin ardından MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ve şubenin eski başkanlarından olan Kayseri Ticaret Odası Başkanvekili Celal Hasnalçacı, Kayseri İmamhatipliler Derneği (KİMDER) Başkanı Ahmet Yurtlu, işadamları Şaban Andaç, Fatih Çelik ve Necati Arpacı, bugün Kudüs'e geçerek Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı. Namazın ardından Türk Bayrağı açıp, fotoğraf çekinen kafile, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Konu ile ilgili hem MÜSİAD, hem de Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) yöneticileri, Dışişleri Bakanlığı nezdinde çalışma başlattı.