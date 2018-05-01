  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İsrail parlamentosundan 'Savaş'a onay çıktı

İsrail parlamentosundan 'Savaş'a onay çıktı

İsrail parlamentosu, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Lieberman’ın savaş ilan etmesine izin veren bir yasayı onayladı. Netanyahu İran'ın gizli nükleer silah faaliyetlerine dair ellerinde deliller olduğunu öne sürmüştü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-04-2018 23:45 - Güncelleme: 01-05-2018 00:13

İsrail parlamentosu, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Lieberman'a savaş başlatma izni verdi. Netanyahu, İran'ın nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu ve ellerinde kanıt olduğunu söylemişti.

İsrail parlamentosu bu akşam, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın savaş ilan etmesine izin veren bir yasayı onayladı. Başbakan ve Savunma Bakanının hükümet onayı almadan bir savaşa karar vermesine veya askeri bir operasyon başlatmasına izin veren yasa 41 'ret' oyuna karşı 62 'evet' oyuyla kabul edildi.

İRAN'IN GİZLİ NÜKLEER SİLAH FAALİYETLERİNDE BULUNUYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir basın toplantısı düzenleyerek İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etti.

NATENYAHU, ELLERİNDE DELİL OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İran'ın gizli nükleer silah faaliyetlerine dair ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu öne süren Netanyahu, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.

İsrail'den kritik İran açıklaması!

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İsrail parlamentosundan 'Savaş'a onay çıktı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Mayıs 2018 00:08 Pis Yahudi... İran'ı zerre kadar sevmem ama nükleer silah sende niye var? Sende olsun da başkasında neden olmasın?

    CEVAP YAZ 0 5
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro