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İsrail ordusundan kızdıracak açıklama! Müdahalemiz...

İsrail ordusundan kızdıracak açıklama! Müdahalemiz...

Filistinlilerin 42. Toprak Günü etkinliğinde sivillere gerçek mermiyle ateş ederek 17 kişiyi öldüren ve yüzlercesini de yaralayan İsrail'den "müdahalemiz devam edecek" açıklaması geldi.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 08:49 - Güncelleme: 02-04-2018 08:49

Yıllardır abluka altında tuttukları bölgelerde kadın, çocuk ve engelli ayrımı yapmadan sivilleri öldüren İsrail'in subayı, "Keskin nişancılar yerlerini terk etmeyecek. Müdahaleler devam edecek" şeklinde konuştu.

Filistinli sivillere yaptığı katliama devam edecelerini açıklayan İsrail ordusu subayları, 'sivilleri öldürüldüğü' yönünde haber yapanlar için soruşturma başlatacaklarını da belirtti.

MÜDAHALELERİMİZ DEVAM EDECEK: Haaretz gazetesinin üst düzey subaylara dayandırılan haberinde, "Cuma günü olduğu gibi Gazze'deki göstericilere karşı müdahalelerimize devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Gazeteye konuşan askeri yetkililer, sınır şeridi boyunca keskin nişancı konuşlandırılmaya devam edileceğini ve görevlerinde değişiklik yapılmayacağını vurguladı.

SİVİLLERİ ÖLDÜRÜP BİR DE SORUŞTURMA BAŞLATACAKLAR

Askerlerin birincil görevinin, göstericilerin sınır şeridindeki tellere yaklaşmasını engellemek olduğunu kaydeden subaylar, "ordu için tehlike oluşturmayan sivillerin öldürüldüğü" yönündeki suçlamalarla ilgili soruşturma başlatılacağını dile getirdi.

17 FİLİSTİNLİ ŞEHİT

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barış yanlısı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin, ilk günden beri eylemlere yönelik müdahaleleri sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Hakkı A. 02 Nisan 2018 08:55 Her tarafı Müslümanlarla (!) çevrili olan bir avuç Yahudi bu kadar zulüm yapıyor, katliam yapıyor, toprak işgal ediyor. İsrail bu cesareti kimlerden alıyor? Yahudi cesaret ödülü verdiklerinden alıyor. Uyan vatandaş uyan!

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