İsrail Ordusu gözaltına alınan 4 gazeteciyi serbest bıraktı

İsrail Askeri Mahkemesi aralarında TRT Arapça kanalına hizmet veren Filistinli muhabir İbrahim Rantisi’nin de bulunduğu gözaltına alınan 4 gazetecinin kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Filistinli Mahkumlar Topluluğu (PPS) avukatı Abdul Nasser Noubani, bugün İsrail’de Ofer Hapishanesinde düzenlenen bir askeri mahkemede, yaklaşık bir hafta önce gözaltına alınan 4 Filistinli gazetecinin kefaletle serbest bırakılmasına karar verildiğini açıkladı. Noubani, gazeteci Mohammad Sami Ulwan, Qutaiba Hamdan, Husni Injas ve TRT muhabiri İbrahim Rantisi’nin yaklaşık bin 300 dolar kefaleti ödedikten sonra serbest bırakılacağını ifade etti.