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İsrail kurşunları Filistinlileri yıldırmıyor

İsrail kurşunları Filistinlileri yıldırmıyor

Gazze'de abluka altında yaşayan Filistinliler, İsrail askerlerinin kurşunlarına rağmen sürgün edildikleri topraklarına geri dönmek ve 12 yıldır Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılması için mücadeleye devam ediyor.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 11:11 - Güncelleme: 17-10-2018 11:11

Gazze'deki Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki bölgenin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivillerin üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Askerlerin barışçıl gösterilere müdahalesinde 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli şehit oldu, binlercesi yaralandı.

Bununla kalmayan İsrail güçleri, Gazze Limanı'ndan "özgürlük filosu" adı verdikleri teknelerle denize açılarak ablukayı delme girişiminde bulunan Filistinlileri de engelliyor. Daha önce ondan fazla kez ablukayı delme girişiminde bulunan aktivistler, her seferinde İsrail'in engeliyle karşılaşıyor.

Ancak tüm bunlar Filistinlileri yıldırmıyor. Şehit veren, gazi olan halk, her şeye rağmen hem karadan hem denizden mücadeleye devam ediyor.

İsrail'in kurşunları, genç, yaşlı, kadın, erkek, toplumun her kesiminden göstericileri, haklı davalarından vazgeçiremezken, eylemciler bu gösterileri sürdüreceğini belirtiyor.

"İsrail kurşunlarına rağmen burada bulunmaya devam edeceğiz"
Eylemlerde ön saflarda yer alan Filistinli kadın Sadiye Heniye (54) de bunlardan biri.

Heniye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriler başladığından bu yana ablukayı kırmak ve 1948'de çıkarıldıkları topraklara geri dönmek için sınırda olduğunu belirtti.

"İsrail'in kurşunlarına, göz yaşartıcı gazlarına karşı hakkımızı almak için burada bulunmaya devam edeceğiz." diyen Heniye, İsrail askerlerinin hedef gözetmeksizin ateş açtığını, buna rağmen mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Heniye, Arap ülkeleri ve uluslararası topluma, Gazze için adım atma çağrısında bulundu.

Gösterilere katılan bir başka Filistinli Rıda el-Benna (43) ise toprağını ve meşru haklarını savunmak için eylemlere katıldığını dile getirdi.

Benna, "Hedeflerimize ulaşıncaya kadar eylemlere katılmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında 30 Mart Cuma günü barışçıl gösterilere başlamıştı.

Toprak Günü nedir?
İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Ekim 2018 11:37 biz de sadece izliyoruz. neden el altından silahlandırmıyoruz filistinlileri

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